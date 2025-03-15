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Съешьте это вместо яиц: нарастите мышечную массу и повысите тестостерон в разы

2:14
Еда

Яйца и семена тыквы — это продукты, которые часто включают в рацион те, кто занимается спортом и следит за своим здоровьем. Оба богаты белком, но семена тыквы содержат его больше на грамм. В яйцах есть витамины D и B12, а семена тыквы богаты магнием, цинком, полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами.

Семена тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена тыквы

Преимущества семян тыквы для здоровья

Семена тыквы могут помочь в наращивании мышечной массы, улучшении уровня энергии, восстановлении после тренировок и повышении тестостерона. Они также полезны для контроля веса, улучшения качества спермы, фертильности, состояния сердца, пищеварения, иммунитета и когнитивных функций, сообщает британское издание Getsurrey.

Как использовать семена тыквы в пищу

Семена тыквы можно добавлять в различные блюда: овсянку, йогурты, смузи, салаты, хлопья, выпечку и закуски. Обжаривание усиливает их антиоксидантные свойства. Также можно использовать тыквенное масло или порошок из семян тыквы.

Противопоказания

Порошок из семян тыквы не рекомендуется при аллергии на тыкву. Перед началом приёма лучше проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Другие полезные свойства

Семена тыквы способствуют улучшению настроения, контролю уровня сахара в крови, снижению холестерина, артериального давления и риска гипертонии. Они также защищают от воспалений, некоторых видов рака и ухудшения когнитивных функций. Высокое содержание магния и цинка полезно для костей, мышц и здоровья простаты. Триптофан в составе семян помогает улучшить сон. Клетчатка улучшает работу кишечника.

Семена тыквы — это универсальный продукт, который можно включить в рацион для улучшения общего состояния здоровья. Они богаты белком, витаминами, минералами и антиоксидантами, что делает их отличным выбором для тех, кто заботится о своём здоровье и физической форме.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Семена тыквы (лат. semen cucurbitae) — съедобные семена тыквы или кабачка, как правило, овальные и плоские. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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