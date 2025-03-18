Уха как в лучших ресторанах Крыма: готовим ресторанное блюдо

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Крымская кухня славится своими рыбными блюдами, и уха — одно из самых знаковых. Но если добавить к традиционному рецепту устрицы и барабульку, суп превращается в настоящее гастрономическое наслаждение. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус морской рыбы, пряные специи и деликатную текстуру устриц.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марсельский рыбный суп

Ингредиенты

1-2 дюжины свежих устриц 4-6 крупных барабулек 1 кг морской рыбы (окунь, ставрида, бычок) 2 крупных помидора 2 красных перца чили 3-4 черешка сельдерея 2 средние луковицы 8-10 зубчиков чеснока 3-4 веточки петрушки 1 ч. л. смеси перцев горошком Растительное масло Соль, чёрный перец

Как приготовить уху с устрицами и барабулькой

1. Подготовка рыбы

Очистите рыбу, удалите жабры и внутренности, хорошо промойте.

Филе барабульки аккуратно отделите от костей.

Посолите и поперчите филе, оставьте мариноваться.

2. Варка бульона

В кастрюлю сложите оставшуюся рыбу, добавьте разрезанный лук, крупно нарезанный сельдерей и 2-3 раздавленных зубчика чеснока.

Влейте 2,5 литра воды, доведите до кипения, снимите пену и посолите.

Добавьте стебли петрушки и перец горошком, варите на слабом огне 20 минут.

Выньте рыбу, отделите мякоть и верните кости обратно в кастрюлю. Варите ещё 20 минут, затем процедите бульон.

3. Острая заправка

Очистите перец чили и чеснок, измельчите.

Снимите кожицу с помидоров, нарежьте мякоть.

Взбейте всё в блендере до состояния пюре, добавьте рубленую петрушку.

4. Обжарка барабульки

Разогрейте масло в сковороде, уложите филе барабульки на пергамент, чтобы избежать прилипания.

Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Подача

Доведите бульон до кипения.

Выложите устрицы в тарелки вместе с их соком.

Добавьте кусочки варёной рыбы и жареную барабульку.

Залейте кипящим бульоном и подавайте с острой заправкой.

Почему эта уха особенная?

Морской деликатес в тарелке - сочетание рыбы, устриц и специй создаёт богатый вкус.

- сочетание рыбы, устриц и специй создаёт богатый вкус. Полезные свойства - богатый белком суп с витаминами и минералами.

- богатый белком суп с витаминами и минералами. Ресторанное блюдо дома - удивите гостей и семью изысканным рецептом.

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

