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Уха как в лучших ресторанах Крыма: готовим ресторанное блюдо

2:43
Еда

Крымская кухня славится своими рыбными блюдами, и уха — одно из самых знаковых. Но если добавить к традиционному рецепту устрицы и барабульку, суп превращается в настоящее гастрономическое наслаждение. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус морской рыбы, пряные специи и деликатную текстуру устриц.

Марсельский рыбный суп
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марсельский рыбный суп

Ингредиенты

  1. 1-2 дюжины свежих устриц
  2. 4-6 крупных барабулек
  3. 1 кг морской рыбы (окунь, ставрида, бычок)
  4. 2 крупных помидора
  5. 2 красных перца чили
  6. 3-4 черешка сельдерея
  7. 2 средние луковицы
  8. 8-10 зубчиков чеснока
  9. 3-4 веточки петрушки
  10. 1 ч. л. смеси перцев горошком
  11. Растительное масло
  12. Соль, чёрный перец

Как приготовить уху с устрицами и барабулькой

1. Подготовка рыбы

  • Очистите рыбу, удалите жабры и внутренности, хорошо промойте.
  • Филе барабульки аккуратно отделите от костей.
  • Посолите и поперчите филе, оставьте мариноваться.

2. Варка бульона

  • В кастрюлю сложите оставшуюся рыбу, добавьте разрезанный лук, крупно нарезанный сельдерей и 2-3 раздавленных зубчика чеснока.
  • Влейте 2,5 литра воды, доведите до кипения, снимите пену и посолите.
  • Добавьте стебли петрушки и перец горошком, варите на слабом огне 20 минут.
  • Выньте рыбу, отделите мякоть и верните кости обратно в кастрюлю. Варите ещё 20 минут, затем процедите бульон.

3. Острая заправка

  • Очистите перец чили и чеснок, измельчите.
  • Снимите кожицу с помидоров, нарежьте мякоть.
  • Взбейте всё в блендере до состояния пюре, добавьте рубленую петрушку.

4. Обжарка барабульки

  • Разогрейте масло в сковороде, уложите филе барабульки на пергамент, чтобы избежать прилипания.
  • Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Подача

  • Доведите бульон до кипения.
  • Выложите устрицы в тарелки вместе с их соком.
  • Добавьте кусочки варёной рыбы и жареную барабульку.
  • Залейте кипящим бульоном и подавайте с острой заправкой.

Почему эта уха особенная?

  • Морской деликатес в тарелке - сочетание рыбы, устриц и специй создаёт богатый вкус.
  • Полезные свойства - богатый белком суп с витаминами и минералами.
  • Ресторанное блюдо дома - удивите гостей и семью изысканным рецептом.

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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