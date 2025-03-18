Уха как в лучших ресторанах Крыма: готовим ресторанное блюдо

Крымская кухня славится своими рыбными блюдами, и уха — одно из самых знаковых. Но если добавить к традиционному рецепту устрицы и барабульку, суп превращается в настоящее гастрономическое наслаждение. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус морской рыбы, пряные специи и деликатную текстуру устриц.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марсельский рыбный суп
Ингредиенты
1-2 дюжины свежих устриц
4-6 крупных барабулек
1 кг морской рыбы (окунь, ставрида, бычок)
2 крупных помидора
2 красных перца чили
3-4 черешка сельдерея
2 средние луковицы
8-10 зубчиков чеснока
3-4 веточки петрушки
1 ч. л. смеси перцев горошком
Растительное масло
Соль, чёрный перец
Как приготовить уху с устрицами и барабулькой
1. Подготовка рыбы
Очистите рыбу, удалите жабры и внутренности, хорошо промойте.
Филе барабульки аккуратно отделите от костей.
Посолите и поперчите филе, оставьте мариноваться.
2. Варка бульона
В кастрюлю сложите оставшуюся рыбу, добавьте разрезанный лук, крупно нарезанный сельдерей и 2-3 раздавленных зубчика чеснока.
Влейте 2,5 литра воды, доведите до кипения, снимите пену и посолите.
Добавьте стебли петрушки и перец горошком, варите на слабом огне 20 минут.
Выньте рыбу, отделите мякоть и верните кости обратно в кастрюлю. Варите ещё 20 минут, затем процедите бульон.
3. Острая заправка
Очистите перец чили и чеснок, измельчите.
Снимите кожицу с помидоров, нарежьте мякоть.
Взбейте всё в блендере до состояния пюре, добавьте рубленую петрушку.
4. Обжарка барабульки
Разогрейте масло в сковороде, уложите филе барабульки на пергамент, чтобы избежать прилипания.
Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
5. Подача
Доведите бульон до кипения.
Выложите устрицы в тарелки вместе с их соком.
Добавьте кусочки варёной рыбы и жареную барабульку.
Залейте кипящим бульоном и подавайте с острой заправкой.
Почему эта уха особенная?
Морской деликатес в тарелке - сочетание рыбы, устриц и специй создаёт богатый вкус.
Полезные свойства - богатый белком суп с витаминами и минералами.
Ресторанное блюдо дома - удивите гостей и семью изысканным рецептом.
Уточнения
Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.