Соба против спагетти: какая лапша полезнее для вас

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Лапша соба — традиционное японское блюдо, представляющее собой тонкую лапшу из гречневой муки. Её популярность в Японии обусловлена не только уникальным вкусом, но и разнообразием способов подачи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain лапша

История и особенности

Соба появилась в Японии в XVII веке и быстро стала неотъемлемой частью местной кухни. Её готовят из молотой зелёной гречки, иногда с добавлением пшеничной муки для улучшения текстуры. Отсутствие глютена в гречке делает процесс приготовления теста сложным, поэтому искусству создания собы в Японии учатся годами.

Способы подачи

Собу можно подавать как горячей, так и холодной:​

Холодная подача (дзару-соба или мори-соба): Отваренную лапшу охлаждают, подают на бамбуковом подносе и обмакивают в соус цую.

Горячая подача: Собу добавляют в горячий бульон с различными ингредиентами, такими как говядина, свинина, тофу или овощи, приправляя соевым соусом или терияки. ​

Приготовление лапши соба

Чтобы правильно приготовить собу:​

Закипятите воду без соли.​ Опустите лапшу в кипящую воду и варите 3-5 минут, в зависимости от толщины и рекомендаций на упаковке.​ После варки откиньте лапшу на дуршлаг и тщательно промойте холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала и предотвратить слипание.​

С чем сочетать собу

Соба универсальна и сочетается с различными продуктами:​

Мясо: Говядина, свинина, курица.​

Морепродукты: Креветки, кальмары.​

Овощи: Болгарский перец, кабачки, спаржевая фасоль, зелёный горошек.​

Соусы: Соевый соус, терияки, мисо.​

Популярные рецепты с собой

Тёплый салат с овощами: Обжаренные овощи смешивают с отваренной собой и заправляют соевым соусом.

Яки-соба с курицей: Обжаренная лапша с кусочками курицы и овощами, приправленная соусом терияки.

Мисо-суп с собой и шпинатом: Горячий бульон с мисо-пастой, шпинатом и лапшой соба.

Интересные факты о собе

В Японии существует традиция есть тошикоши-соба в канун Нового года, символизируя долгую жизнь и преодоление трудностей.

Соба считается полезной благодаря содержанию рутина, который укрепляет сосуды и снижает давление.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.

