Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Макаронные изделия — один из главных символов итальянской кухни. Однако в последние годы на рынке появились необычные альтернативы привычной пасте. Одна из самых неожиданных — макароны, сделанные из муки сверчков.

Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти

Компания Italian Cricket Farm, базирующаяся в Турине, уже несколько лет производит продукты на основе сверчковой муки. Несмотря на свою экзотичность, эта мука не просто съедобна, а даже полезна. Но вот вопрос — а вдруг вы уже пробовали такую пасту, сами того не подозревая?

Что особенного в муке из сверчков

1. Богатый источник белка

Сверчковая мука содержит в два-три раза больше белка, чем традиционная пшеничная. Это делает её идеальным выбором для спортсменов и тех, кто придерживается высокобелковой диеты.

2. Полезные жиры и аминокислоты

Она содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также все необходимые аминокислоты, что делает её полноценным источником питания.

3. Экологичность

Производство сверчковой муки требует намного меньше воды, земли и кормов, чем выращивание традиционного животного белка.

4. Вкус с ореховыми нотками

Если вы думаете, что макароны из сверчков имеют странный вкус, спешим вас успокоить: он напоминает миндаль или фундук.

Как такие макароны попадают в магазины

Italian Cricket Farm уже несколько лет занимается производством продуктов на основе сверчковой муки. В ассортименте есть не только макароны, но и ньокки.

Интересно, что в Европе насекомые уже сертифицированы как пищевая продукция, и многие компании используют муку из сверчков как ингредиент. Вполне возможно, что в некоторых ресторанах или магазинах такая паста продаётся, не привлекая к себе лишнего внимания.

Сколько это стоит

Пока что макароны на основе сверчков остаются нишевым продуктом. Килограмм такой муки стоит около 30 евро, что делает продукцию значительно дороже традиционных макарон.

Почему этот продукт может стать будущим еды

Экономия ресурсов - меньше воды, земли, выбросов углекислого газа

- меньше воды, земли, выбросов углекислого газа Высокая питательная ценность - белок, аминокислоты, витамины

- белок, аминокислоты, витамины Устойчивый тренд - всё больше стран разрешают насекомых в пищевой промышленности

Сначала такие продукты кажутся экзотикой, но, возможно, через пару десятков лет макароны из сверчковой муки будут так же привычны, как паста из цельнозерновой пшеницы.

Уточнения

Настоящие сверчки (лат. Gryllidae) — семейство прыгающих прямокрылых насекомых.

