Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов

Макаронные изделия — один из главных символов итальянской кухни. Однако в последние годы на рынке появились необычные альтернативы привычной пасте. Одна из самых неожиданных — макароны, сделанные из муки сверчков.
Компания Italian Cricket Farm, базирующаяся в Турине, уже несколько лет производит продукты на основе сверчковой муки. Несмотря на свою экзотичность, эта мука не просто съедобна, а даже полезна. Но вот вопрос — а вдруг вы уже пробовали такую пасту, сами того не подозревая?
Сверчковая мука содержит в два-три раза больше белка, чем традиционная пшеничная. Это делает её идеальным выбором для спортсменов и тех, кто придерживается высокобелковой диеты.
Она содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также все необходимые аминокислоты, что делает её полноценным источником питания.
Производство сверчковой муки требует намного меньше воды, земли и кормов, чем выращивание традиционного животного белка.
Если вы думаете, что макароны из сверчков имеют странный вкус, спешим вас успокоить: он напоминает миндаль или фундук.
Italian Cricket Farm уже несколько лет занимается производством продуктов на основе сверчковой муки. В ассортименте есть не только макароны, но и ньокки.
Интересно, что в Европе насекомые уже сертифицированы как пищевая продукция, и многие компании используют муку из сверчков как ингредиент. Вполне возможно, что в некоторых ресторанах или магазинах такая паста продаётся, не привлекая к себе лишнего внимания.
Пока что макароны на основе сверчков остаются нишевым продуктом. Килограмм такой муки стоит около 30 евро, что делает продукцию значительно дороже традиционных макарон.
Сначала такие продукты кажутся экзотикой, но, возможно, через пару десятков лет макароны из сверчковой муки будут так же привычны, как паста из цельнозерновой пшеницы.
Настоящие сверчки (лат. Gryllidae) — семейство прыгающих прямокрылых насекомых.
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