Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Билет в один конец: Как застрявшие астронавты МКС уповают на Маска
Без укрытий, обрезок и нервов: самые простые в уходе кустарники
Шесть лет без Юлии Началовой: вышел альбом Вера — её последнее послание миру
Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему

Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов

2:45
Еда

Макаронные изделия — один из главных символов итальянской кухни. Однако в последние годы на рынке появились необычные альтернативы привычной пасте. Одна из самых неожиданных — макароны, сделанные из муки сверчков.

Спагетти
Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти

Компания Italian Cricket Farm, базирующаяся в Турине, уже несколько лет производит продукты на основе сверчковой муки. Несмотря на свою экзотичность, эта мука не просто съедобна, а даже полезна. Но вот вопрос — а вдруг вы уже пробовали такую пасту, сами того не подозревая?

Что особенного в муке из сверчков

1. Богатый источник белка

Сверчковая мука содержит в два-три раза больше белка, чем традиционная пшеничная. Это делает её идеальным выбором для спортсменов и тех, кто придерживается высокобелковой диеты.

2. Полезные жиры и аминокислоты

Она содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также все необходимые аминокислоты, что делает её полноценным источником питания.

3. Экологичность

Производство сверчковой муки требует намного меньше воды, земли и кормов, чем выращивание традиционного животного белка.

4. Вкус с ореховыми нотками

Если вы думаете, что макароны из сверчков имеют странный вкус, спешим вас успокоить: он напоминает миндаль или фундук.

Как такие макароны попадают в магазины

Italian Cricket Farm уже несколько лет занимается производством продуктов на основе сверчковой муки. В ассортименте есть не только макароны, но и ньокки.

Интересно, что в Европе насекомые уже сертифицированы как пищевая продукция, и многие компании используют муку из сверчков как ингредиент. Вполне возможно, что в некоторых ресторанах или магазинах такая паста продаётся, не привлекая к себе лишнего внимания.

Сколько это стоит

Пока что макароны на основе сверчков остаются нишевым продуктом. Килограмм такой муки стоит около 30 евро, что делает продукцию значительно дороже традиционных макарон.

Почему этот продукт может стать будущим еды

  • Экономия ресурсов - меньше воды, земли, выбросов углекислого газа
  • Высокая питательная ценность - белок, аминокислоты, витамины
  • Устойчивый тренд - всё больше стран разрешают насекомых в пищевой промышленности

Сначала такие продукты кажутся экзотикой, но, возможно, через пару десятков лет макароны из сверчковой муки будут так же привычны, как паста из цельнозерновой пшеницы.

Уточнения

Настоящие сверчки (лат. Gryllidae) — семейство прыгающих прямокрылых насекомых. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ
Военные новости
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине Дмитрий Плотников
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Последние материалы
Импортозамещение в действии: новые российские самолёты удивят мир
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.