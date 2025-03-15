ТОП-3 пирожков, которые россияне готовят чаще всего

Что делать, если хочется чего-то необычного? Платформа Food.ru также проанализировала, какие начинки пользователи изучали чаще всего.
Лёгкая кислинка вишни делает выпечку особенно вкусной. Причём используются именно замороженные ягоды, что позволяет готовить такие пирожки в любое время года.
Такое сочетание делает начинку ароматной и умеренно сладкой. Причём яблоки часто карамелизируют, чтобы вкус стал более насыщенным.
Ещё один неожиданный фаворит. Готовятся быстро, а вкус получается насыщенным. Колбаса и сыр — беспроигрышное сочетание.
Но что делать, если хочется чего-то необычного? Платформа Food.ru также проанализировала, какие начинки пользователи изучали чаще всего.
Лёгкая кислинка вишни делает выпечку особенно вкусной. Причём используются именно замороженные ягоды, что позволяет готовить такие пирожки в любое время года.
Такое сочетание делает начинку ароматной и умеренно сладкой. Причём яблоки часто карамелизируют, чтобы вкус стал более насыщенным.
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Пирожки с капустой — это всегда беспроигрышный вариант. Их любят за простоту, полезность и возможность готовить как в постном варианте, так и с мясными добавками.
Оказалось, что наибольший интерес к домашней выпечке проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Чаще всего они искали рецепты:
Результаты исследования показывают, что современные хозяйки ищут быстрые, простые и вкусные решения. Никто не хочет тратить по полдня на готовку, поэтому в тренде рецепты, которые можно сделать за 30-40 минут.
Также очевидно, что россияне не боятся экспериментировать: если раньше традиционные начинки (картошка, капуста, мясо) были вне конкуренции, то теперь многие пробуют новые вкусы — например, пирожки с вишней или черной смородиной.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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