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ТОП-3 пирожков, которые россияне готовят чаще всего

2:59
Еда

Что делать, если хочется чего-то необычного? Платформа Food.ru также проанализировала, какие начинки пользователи изучали чаще всего.

Морковный торт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковный торт

1. Замороженная вишня — абсолютный хит

Лёгкая кислинка вишни делает выпечку особенно вкусной. Причём используются именно замороженные ягоды, что позволяет готовить такие пирожки в любое время года.

2. Яблоко + черная смородина

Такое сочетание делает начинку ароматной и умеренно сладкой. Причём яблоки часто карамелизируют, чтобы вкус стал более насыщенным.

3. Пирожки с колбасой и сыром

Ещё один неожиданный фаворит. Готовятся быстро, а вкус получается насыщенным. Колбаса и сыр — беспроигрышное сочетание.

  • Чем они так хороши?
  • Можно готовить и в духовке, и на сковороде
  • Вкус напоминает мини-пиццу
  • Отличный вариант для детей

ТОП начинок, которые привлекли внимание пользователей

Но что делать, если хочется чего-то необычного? Платформа Food.ru также проанализировала, какие начинки пользователи изучали чаще всего.

1. Замороженная вишня — абсолютный хит

Лёгкая кислинка вишни делает выпечку особенно вкусной. Причём используются именно замороженные ягоды, что позволяет готовить такие пирожки в любое время года.

2. Яблоко + черная смородина

Такое сочетание делает начинку ароматной и умеренно сладкой. Причём яблоки часто карамелизируют, чтобы вкус стал более насыщенным.

3. Капустная начинка — традиционная классика

Более 350 просмотров

Пирожки с капустой — это всегда беспроигрышный вариант. Их любят за простоту, полезность и возможность готовить как в постном варианте, так и с мясными добавками.

Какие пирожки готовят в разных городах

Оказалось, что наибольший интерес к домашней выпечке проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Чаще всего они искали рецепты:

  • Пирожки "Чудо" - тесто оставляют подниматься в холодильнике, что делает его особенно нежным.
  • Пирожки из лаваша с яйцом, сыром и помидором - экспресс-рецепт, который можно приготовить всего за 15 минут.

Почему люди выбирают именно такие пирожки

Результаты исследования показывают, что современные хозяйки ищут быстрые, простые и вкусные решения. Никто не хочет тратить по полдня на готовку, поэтому в тренде рецепты, которые можно сделать за 30-40 минут.

Также очевидно, что россияне не боятся экспериментировать: если раньше традиционные начинки (картошка, капуста, мясо) были вне конкуренции, то теперь многие пробуют новые вкусы — например, пирожки с вишней или черной смородиной.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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