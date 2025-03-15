Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

К 14 марта, в День бутерброда, платформа Дзен провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к этой популярной закуске. В ходе опроса были получены данные о частоте употребления бутербродов, предпочтениях в ингредиентах, частоте падения бутерброда маслом вниз и альтернативах колбасе.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Результаты показали, что большинство россиян любят бутерброды. Почти половина опрошенных (45%) ест их несколько раз в неделю, а каждый пятый (22%) делает это ежедневно. Треть респондентов (26%) едят бутерброды несколько раз в месяц, а 2% исключили их из рациона.

Среди видов колбасы, используемых для бутербродов, лидирует варёная колбаса, которую предпочитают 62% опрошенных. Варёно-копчёная колбаса занимает второе место (36%), за ней следуют сырокопчёная (26%) и полукопчёная (25%) колбасы, сообщает Газета.Ru.

Треть респондентов (32%) признались, что часто роняют бутерброд маслом вниз, тогда как 15% утверждают, что это случается крайне редко. 8% участников опроса сообщили, что масло никогда не оказывается внизу.

Большинство опрошенных (57%) считают, что бутерброды могут быть полезными, если правильно подбирать ингредиенты. 22% полагают, что польза или вред бутерброда зависят от конкретного рецепта и времени его употребления.

Сыр является наиболее популярной альтернативой колбасе в бутербродах, его используют 87% респондентов. Овощи и зелень занимают второе место (41%), за ними следуют филе курицы или индейки (37%) и рыба (34%). Яйца, хумус, форшмак и ореховая паста также часто включаются в бутерброды (29%, 22% и 18% соответственно). Лишь 16% опрошенных предпочитают бутерброды с красной или чёрной икрой.

Респонденты поделились своими любимыми необычными рецептами бутербродов. Среди них — бутерброды со сливами, персиками, фисташками, морковью по-корейски, яйцом пашот, творожным сыром и черносливом. Также популярны бутерброды с икрой и шоколадом, сметаной и сгущённым молоком, а также с листьями одуванчиков.

Четверть опрошенных (23%) ищут рецепты бутербродов на различных платформах, 20% обращаются к книгам рецептов, 18% обсуждают рецепты с друзьями и родственниками, а 10% ищут идеальные рецепты в кулинарных журналах.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

