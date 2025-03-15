Волшебное семя: раскройте секреты кунжута и удивитесь его древней силе

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта древнейшая масличная культура широко используется в кулинарии и имеет богатую историю.

Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Семена кунжута

Кунжут — одна из самых популярных масличных культур, его можно найти в различных продуктах питания. Он также является старейшим культивируемым растением, из которого получают кунжутное масло. Благодаря своей пищевой ценности, кунжут на протяжении веков играл важную роль в рационе людей.

С древних времен кунжут использовался в кулинарии. Египтяне перемалывали его семена и делали муку, а китайцы использовали кунжутное масло для производства чернил. Римляне добавляли семена кунжута к тмину для приготовления пасты, которую намазывали на хлеб. В сказках "Тысячи и одной ночи" кунжут даже наделялся мистическими свойствами, пишет греческое издание Oneman.

Современные исследования подтверждают, что кунжут полезен для здоровья благодаря содержанию полезных жиров, белков, витаминов, минералов, клетчатки и других веществ. Его регулярное употребление способствует снижению уровня липидов в крови, таких как ЛПНП-холестерин и триглицериды, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращает накопление холестерина в печени.

Этот эффект объясняется высоким содержанием полезных ненасыщенных жиров, фитохимических веществ (лигнанов и растительных стеринов), магния, витаминов группы В, кальция и других элементов. Кунжут также обладает противовоспалительными свойствами и поддерживает здоровье костей.

Уточнения

Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

