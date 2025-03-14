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Как не переедать на ночь: что съесть перед сном без вреда для здоровья

2:00
Еда

Многие сталкиваются с дилеммой перед ужином. Даже те, кто не сидит на диете, задаются вопросом: стоит ли ужинать или лучше отказаться от еды вечером? Ведь многие жалуются на чувство тяжести после еды. Поэтому традиционный рис с фасолью часто заменяют более лёгкими блюдами, а некоторые и вовсе ложатся спать голодными.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Что говорят специалисты

Универсального правила нет. Каждый человек должен рассматриваться индивидуально. "Главный вопрос: у человека нормальный вес? Его анализы на уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы в норме? Он хорошо справляется с повседневными задачами? Его сон качественный?" — задаётся вопросом специалист. Если всё в порядке и человек просто не испытывает голода вечером, нет ничего страшного в том, чтобы пропустить ужин.

Лёгкие альтернативы ужину

А что если вам не хочется есть что-то тяжёлое, но и ложиться спать голодным тоже не хочется? Есть множество сбалансированных вариантов, которые помогут избежать ночного дискомфорта и при этом не лишат организм полезных веществ:

  • Лёгкие супы: бульоны на основе овощей с постным белком питательны и легко усваиваются.
  • Омлет с овощами: яйца — источник качественного белка, который можно сочетать с разными добавками.
  • Салат с белком: курица, тунец или нут сделают его более сытным.
  • Тапиока или крепиока: хорошая альтернатива хлебу, лёгкая и универсальная.
  • Йогурт с семенами и фруктами: удобный и питательный вариант.
  • Белковый смузи: сочетание растительного молока, фруктов и овсянки — быстрый и сытный перекус.

Главное — понимать потребности своего организма и выбирать то, что ему полезно. Если голода нет, не стоит себя заставлять. Но если хочется чего-то лёгкого, всегда есть простые и здоровые варианты.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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