Шелковистое чудо: секрет тающих во рту макарон с сыром — нежнее нежного!

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны с сыром — блюдо, которое пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. Оно отличается нежным, шелковистым сырным соусом. Однако, несмотря на все преимущества этого блюда, его приготовление может занять много времени и сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макароны с соусом

Классический рецепт макарон с сыром включает варку пасты и приготовление ру в отдельной кастрюле. Однако такой способ не всегда удобен из-за необходимости тратить много времени и усилий. К тому же, не всем нравится густота и плотность соуса на основе ру. В связи с этим, многие предпочитают более тонкие соусы, которые можно приготовить из готовых продуктов.

Данный рецепт представляет собой компромисс между классическим и более простым способом приготовления макарон с сыром. Он позволяет получить насыщенный вкус домашнего блюда с минимальными усилиями. Результатом является нежный, гладкий соус, идеально подходящий к макаронам.

Советы и рекомендации

Этот рецепт отличается простотой и скоростью приготовления, но требует определённой кулинарной интуиции. Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить самые кремовые и сырные макароны с сыром:

Покупайте сыр в блоках и натирайте его самостоятельно. Натёртый из блока сыр лучше плавится в соусе, чем уже натёртый.

Уменьшите количество жидкости до нужной консистенции. Соус должен постоянно бурлить, но не кипеть слишком сильно, чтобы не выкипеть.

После добавления сыра консистенция соуса должна напоминать соус из коробки, но быть немного более густой. Если соус слишком густой, добавьте немного воды, по столовой ложке за раз, пока он не станет жидким.

Обязательно попробуйте макароны с сыром перед добавлением приправ.

Солёность разных сыров может сильно различаться.

Простые вариации рецепта

Mac and cheese легко адаптируется под разные вкусы. Вы можете менять форму пасты, использовать разные сыры и экспериментировать с начинками.

Выбирайте форму пасты, время приготовления которой попадает в интервал от 6 до 9 минут. Это могут быть большие рожки или мини-фарфалле.

Используйте сочетание трёх сыров: чеддер, монтерей джек и сливочный сыр. Чеддер придаёт вкус, монтерей джек делает соус гладким, а сливочный сыр — особенно сливочным и шелковистым.

Экспериментируйте с двумя другими сырами, но не заменяйте сливочный сыр полностью.

Если у вас нет крекеров Ritz, замените их на другие слоистые крекеры, такие как Club, Town House, Cheez-Its или Goldfish.

Не пропускайте начинку

Топпинг на макаронах с сыром — это, возможно, самая любимая часть блюда. Он придаёт блюду маслянистость и лёгкую остроту, а крекеры Ritz создают замечательный контраст вкуса и текстуры. Топпинг можно приготовить прямо в той же кастрюле!

Как подавать макароны с сыром в одной кастрюле

Это блюдо можно подавать как гарнир к ужину или как основное блюдо на обед. Оно идеально подходит для быстрого приготовления и может стать отличным выбором для вечеринки.

Лучше всего есть макароны с сыром сразу, пока они ещё горячие. Если вы готовите блюдо для компании, планируйте приготовление заранее. Вы также можете приготовить топпинг за день вперёд, чтобы сэкономить время.

Разнообразьте блюдо, добавив в него овощи, такие как варёная брокколи, цветная капуста или мускатная тыква. Макароны с сыром отлично сочетаются с жареной курицей или стейком, но могут быть вкусными и с другими блюдами.

Ингредиенты

Для начинки (по желанию):

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

24 г (76 г) крекеров Ritz, измельчённых (примерно 1 чашка плюс 2 столовые ложки)

1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Щепотка кошерной соли

Для макарон с сыром:

1 столовая ложка несолёного сливочного масла

½ чайной ложки молотой горчицы

½ чайной ложки свежемолотого чёрного перца, плюс ещё по вкусу

Щепотка кайенского перца (по желанию)

4 стакана воды

2 стакана молока

1 чайная ложка кошерной соли, плюс ещё по вкусу

200 г макарон-рожков

100 г сливочного сыра, нарезанного кубиками и комнатной температуры

200 г острого сыра чеддер, свеженатёртого (около 2 заполненных стаканов)

200 г сыра Монтерей Джек, свеженатёртого (около 1 заполненной чашки)

Приготовление начинки (по желанию). Растопите масло в 10-дюймовой жаровне или другой тяжелой глубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченные крекеры, черный перец и кошерную соль и перемешайте, чтобы покрыть их растопленным маслом. Продолжайте поджаривать на среднем огне, часто помешивая, до золотисто-коричневого цвета, примерно от 2 до 4 минут. Переложите поджаренные крошки крекеров на тарелку, дайте им остыть и протрите кастрюлю от мелких крошек. Приготовление макарон с сыром. В той же кастрюле растопите масло на среднем огне. После того как оно растает, добавьте молотую горчицу, перец и кайенский перец (если используете). Перемешайте, чтобы смешать с маслом, и слегка поджарьте до появления аромата, примерно 15-30 секунд. Следите за тем, чтобы специи или масло не начали коричневеть. Добавьте воду, смешанную пополам с кошерной солью, в масляную смесь и перемешайте. Доведите смесь до кипения на сильном огне, не накрывая крышкой. Подготовка пасты. После закипания добавьте макароны-рожки, регулируя огонь по мере необходимости, чтобы поддерживать бурное кипение (но не перекипание). Продолжайте готовить без крышки, помешивая каждые минуту или около того, пока макароны не станут мягкими, а жидкость не выпарится достаточно, чтобы обнажить верхний слой рожков, примерно 6-9 минут. Жидкая смесь должна едва виднеться по краям кастрюли, но ее должно быть достаточно, чтобы скапливаться, когда вы проводите лопаткой по макаронам. Снимите с огня. Добавление сыров. Добавьте сливочный сыр в пасту и помешивайте, пока он почти полностью не расплавится. Затем добавьте тертый чеддер и сыр Монтерей Джек и продолжайте помешивать, пока сыры полностью не расплавятся и не станут густыми. Приправление и подача. Попробуйте макароны с сыром. Приправьте солью и перцем по мере необходимости. Подавайте немедленно, посыпав сверху поджаренным топпингом Ritz, если используете его.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

