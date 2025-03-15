Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит

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Зелёный чай известен своими многочисленными преимуществами для здоровья, но существует напиток, который предлагает еще больше пользы. Узнайте о нем больше: этот напиток богат антиоксидантами, содержит кофеин и питательные вещества.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Зелёный чай — популярный напиток, который можно встретить повсюду: от социальных сетей до рецептов здорового питания. Но есть и более концентрированный вариант — матча. Этот ультраконцентрированный зелёный чай содержит больше антиоксидантов и обладает уникальными свойствами, сообщает французское издание Marmiton.

Матча производится из растения Camellia sinensis, но отличается от других видов чая способом приготовления. В отличие от черного чая или улуна, матча не ферментируется и не окисляется, что позволяет сохранить высокий уровень антиоксидантов.

Матча — это зел`ный чай, измельченный в порошок и добавляемый непосредственно в воду. Таким образом, вы получаете все полезные вещества, содержащиеся в листе. Мэгги Мун, дипломированный диетолог, отмечает, что в одной чашке матча больше антиоксидантов, чем в заваренном зелёном чае.

Преимущества для мозга и тела

Матча также содержит больше катехинов — полифенолов, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами. Эти вещества защищают мозг, сердце и кожу.

Еще одно преимущество матча — высокое содержание кофеина. В чашке зелёного чая содержится около 29 мг кофеина, тогда как в чашке матча — 49 мг. Это делает матча отличным выбором для тех, кто хочет зарядиться энергией без кофеина.

Кроме того, матча содержит L-теанин — аминокислоту, которая способствует расслаблению и концентрации внимания.

Популярность и доступность

Матча родом из Китая, но широко распространен в Японии, где является частью чайной церемонии. Сегодня его можно найти в различных формах: в латте, смузи и даже десертах.

Однако стоит отметить, что матча часто дороже, чем классический зелёный чай. Это связано с более трудоемким и точным процессом производства.

Какой напиток выбрать?

Оба напитка имеют свои преимущества, но если вы ищете более насыщенный вкус и максимальную пользу для здоровья, матча станет лучшим выбором. Если вам нужна эффективная система доставки питательных веществ в организм, выбирайте матча.

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. «растёртый чай»); также матча — японский порошковый зелёный чай.

