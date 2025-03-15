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Прощайте, тропики? Эксперт оценил перспективы банановых теплиц в России

2:24
Еда

Президент группы компаний "Русский огород", первый вице-президент общественной организации "Опора России", президент Евразийского союза семеноводов, член Общественного совета при Минсельхозе России и заместитель председателя комиссии по экономике Общественной палаты Российской Федерации Владислав Корочкин в разговоре с Pravda.Ru поделился своим мнением о новостях, касающихся выращивания бананов в России.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

"С одной стороны, выращивать бананы в России странно, но, с другой стороны, если можно создать с помощью маркетинга на них спрос, экологические чистые, российская селекция и что-нибудь еще, почему бы и нет", — сказал Корочкин.

Эксперт напомнил, что бананы — это сельскохозяйственный продукт, который мы часто употребляем в пищу. Любой диетолог подтвердит, что они являются одним из самых диетических продуктов и могут использоваться в качестве прикорма для детей. Более того, они считаются более полезными, чем яблоки, добавил президент группы компаний "Русский огород".

"Я думаю, что эти бананы будут всегда дороже тех, которые будут привозиться из тропиков. Но при этом своего покупателя они найдут, потому что наверняка есть какие-нибудь экзотические сорта, которые в массовом производстве в тропиках не используются. Можно придумать много всяких маркетинговых ходов", — отметил Корочкин.

Он также отметил, что в условиях нашей северной страны выращивание бананов может иметь некоторые сложности, но если проект будет тщательно просчитан и будет создан потребительский спрос, то инвестиции в него будут оправданы.

По словам Корочкина, если проект будет успешным, то он может поставлять эксклюзивные бананы, например, в "Азбуку вкуса". Однако он подчеркнул, что цена на обычные бананы и так довольно высока, а российские бананы могут оказаться недоступными для большинства обычных покупателей.

Ранее стало известно, что в России намерены заняться выращиванием бананов. Министерство сельского хозяйства планирует включить их в список сельскохозяйственной продукции страны в ближайшее время. Первый тепличный комплекс для выращивания тропических культур должен начать работу в Невинномысске уже в следующем году.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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