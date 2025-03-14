Диетолог раскрыла правду: стоит ли пить зелёные соки и смузи для плоского живота

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

В последние годы в социальных сетях набирают популярность смузи и соки из зеленых овощей, таких как сельдерей, шпинат, брокколи и другие. Эти напитки обещают помочь в достижении плоского живота, снижении веса и улучшении состояния кожи. Однако, по мнению диетолога Полин Гут, эти обещания не всегда оправдываются.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Мифы о зеленых соках

Многие люди считают, что зеленый цвет овощей автоматически делает их полезными. Однако, как отмечает диетолог, это не всегда так. Сок из зеленых овощей содержит витамины, минералы и антиоксиданты, но это не значит, что он так же полезен, как сами овощи.

При измельчении овощей для получения сока теряется большая часть их питательных свойств. Особенно это касается нерастворимой клетчатки, которая необходима для насыщения, нормального пищеварения и контроля уровня сахара в крови. Кроме того, соки могут содержать слишком много сахаров, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, пишет французское издание 20minutes.

Еще один минус соков — они менее сытные, чем цельные овощи. Это может привести к перееданию и увеличению потребления калорий. Поэтому соки лучше использовать как дополнение к основному рациону, а не как его замену.

Окисление витаминов

Некоторые витамины, такие как витамин С и витамины группы В, чувствительны к воздействию воздуха и света. При смешивании и хранении сока они могут частично разрушаться, что снижает его питательную ценность.

Детоксикация и снижение веса

Что касается детоксикации организма, то здесь важно помнить, что основную роль в этом процессе играет вода. Ни один напиток не может заменить ее в этом отношении. А что касается похудения, то здесь все не так однозначно.

Смузи и соки могут быть полезны для снижения веса, если заменить ими высококалорийные перекусы. Однако они не являются волшебным средством для похудения. Для достижения оптимального результата важно сочетать их с сбалансированным рационом, богатым клетчаткой.

Таким образом, смузи и зеленые овощные соки могут быть полезными, но не стоит преувеличивать их эффективность. Они не являются чудодейственным средством для похудения или детоксикации. Лучше всего употреблять их как дополнение к основному рациону, богатому разнообразными продуктами.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



