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Как определить макароны из твёрдых сортов пшеницы? Проверенные способы

2:15
Еда

Вопрос о том, какие макароны полезны, а какие — вредны для фигуры, волнует многих. На самом деле, дело не в самих макаронах, а в качестве сырья. Настоящая итальянская паста из твёрдых сортов пшеницы не только сохраняет форму при варке, но и насыщает организм медленными углеводами, которые надолго избавляют от чувства голода.

макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
макароны

Почему важно выбирать макароны из твёрдых сортов пшеницы?

Макароны бывают двух видов:

  1. Из твёрдых сортов пшеницы (durum wheat) - содержат много белка, сохраняют форму после варки, не слипаются, имеют низкий гликемический индекс.
  2. Из мягких сортов пшеницы - быстро развариваются, становятся липкими и клейкими, по питательности сравнимы с обычным белым хлебом.

Настоящая итальянская паста всегда делается только из твёрдых сортов пшеницы. В России строгих стандартов на этот счёт нет, поэтому важно уметь самостоятельно отличать качественные макароны от дешёвого аналога.

Как определить хорошие макароны ещё в магазине?

Проверяем упаковку

На пачке должна быть маркировка:

  • "Группа А", "1 класс"
  • "Durum" или "пшеница твердых сортов"
  • "Semolina di grano duro" (на импортной продукции)

Смотрим на макароны через упаковку

  • Поверхность должна быть матовой, с мелкими тёмными точками (остатки оболочек зерна).
  • Если макароны гладкие, глянцевые и ярко-жёлтые — скорее всего, это изделия из мягкой пшеницы.

Обращаем внимание на цвет

  • Натуральные макароны из твёрдых сортов имеют золотистый или янтарный оттенок.
  • Изделия из мягкой пшеницы часто слишком светлые или неестественно жёлтые (иногда производители добавляют красители).

В пачке не должно быть крошки и поломанных макарон

  • Хрупкие макароны — признак низкого качества.

Как проверить качество макарон после варки?

  1. Макароны должны увеличиться в два раза, но не разваливаться.
  2. Вода не должна быть мутной. Если она становится белесой, значит, в макаронах слишком много крахмала.
  3. Готовые макароны не слипаются, не образуют комков.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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