Как определить макароны из твёрдых сортов пшеницы? Проверенные способы

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос о том, какие макароны полезны, а какие — вредны для фигуры, волнует многих. На самом деле, дело не в самих макаронах, а в качестве сырья. Настоящая итальянская паста из твёрдых сортов пшеницы не только сохраняет форму при варке, но и насыщает организм медленными углеводами, которые надолго избавляют от чувства голода.

Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ макароны

Почему важно выбирать макароны из твёрдых сортов пшеницы?

Макароны бывают двух видов:

Из твёрдых сортов пшеницы (durum wheat) - содержат много белка, сохраняют форму после варки, не слипаются, имеют низкий гликемический индекс. Из мягких сортов пшеницы - быстро развариваются, становятся липкими и клейкими, по питательности сравнимы с обычным белым хлебом.

Настоящая итальянская паста всегда делается только из твёрдых сортов пшеницы. В России строгих стандартов на этот счёт нет, поэтому важно уметь самостоятельно отличать качественные макароны от дешёвого аналога.

Как определить хорошие макароны ещё в магазине?

Проверяем упаковку

На пачке должна быть маркировка:

"Группа А", "1 класс"

"Durum" или "пшеница твердых сортов"

"Semolina di grano duro" (на импортной продукции)

Смотрим на макароны через упаковку

Поверхность должна быть матовой, с мелкими тёмными точками (остатки оболочек зерна).

Если макароны гладкие, глянцевые и ярко-жёлтые — скорее всего, это изделия из мягкой пшеницы.

Обращаем внимание на цвет

Натуральные макароны из твёрдых сортов имеют золотистый или янтарный оттенок.

Изделия из мягкой пшеницы часто слишком светлые или неестественно жёлтые (иногда производители добавляют красители).

В пачке не должно быть крошки и поломанных макарон

Хрупкие макароны — признак низкого качества.

Как проверить качество макарон после варки?

Макароны должны увеличиться в два раза, но не разваливаться. Вода не должна быть мутной. Если она становится белесой, значит, в макаронах слишком много крахмала. Готовые макароны не слипаются, не образуют комков.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

