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Как приготовить рыбный суп за 20 минут? Бюджетный рецепт с сардинами

2:09
Еда

Этот рыбный суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, вкусное и бюджетное буквально за 20 минут. Консервированные сардины отлично сочетаются с овощами и рисом, а добавление специй делает блюдо ароматным и насыщенным. Такой суп — идеальный вариант для быстрого обеда или лёгкого ужина.

Рыбный суп с зеленью
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный суп с зеленью

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Сардины в консерве - 250 г
  • Картофель - 3 шт.
  • Рис - 70 г (можно заменить вермишелью или перловкой)
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Вода - 2 л
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Чёрный перец горошком - 2 шт.
  • Укроп - 2 веточки
  • Соль - по вкусу

Как приготовить рыбный суп из консервов?

1. Подготовка овощей

  • В кастрюлю налить 2 литра воды и поставить на огонь.
  • Картофель очистить, нарезать небольшими ломтиками.
  • Морковь натереть на тёрке, лук нарезать кубиками.

2. Варка картофеля и риса

  • Промыть рис холодной водой.
  • Как только вода в кастрюле закипит, добавить нарезанный картофель и рис.
  • Варить на среднем огне, снимая пену.

3. Приготовление зажарки

  • В сковороде разогреть растительное масло.
  • Обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь.
  • Готовить 3-4 минуты до золотистого цвета.

4. Добавление консервов

  • Открыть банку сардин, слить жидкость.
  • Переложить рыбу в кастрюлю с супом целыми кусочками или размять вилкой.
  • Добавить зажарку, лавровый лист, перец и соль.

5. Завершающий этап

  • Дать супу покипеть ещё 5 минут, затем выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой.
  • Оставить настаиваться 10 минут.
  • Разлить суп по тарелкам, посыпать рубленым укропом, можно добавить молотую паприку.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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