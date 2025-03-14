Как приготовить рыбный суп за 20 минут? Бюджетный рецепт с сардинами

Этот рыбный суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, вкусное и бюджетное буквально за 20 минут. Консервированные сардины отлично сочетаются с овощами и рисом, а добавление специй делает блюдо ароматным и насыщенным. Такой суп — идеальный вариант для быстрого обеда или лёгкого ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный суп с зеленью
Ингредиенты (на 4 порции):
Сардины в консерве - 250 г
Картофель - 3 шт.
Рис - 70 г (можно заменить вермишелью или перловкой)
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.
Вода - 2 л
Лавровый лист - 1 шт.
Чёрный перец горошком - 2 шт.
Укроп - 2 веточки
Соль - по вкусу
Как приготовить рыбный суп из консервов?
1. Подготовка овощей
В кастрюлю налить 2 литра воды и поставить на огонь.