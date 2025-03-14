Как приготовить рыбный суп за 20 минут? Бюджетный рецепт с сардинами

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рыбный суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то сытное, вкусное и бюджетное буквально за 20 минут. Консервированные сардины отлично сочетаются с овощами и рисом, а добавление специй делает блюдо ароматным и насыщенным. Такой суп — идеальный вариант для быстрого обеда или лёгкого ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный суп с зеленью

Ингредиенты (на 4 порции):

Сардины в консерве - 250 г

- 250 г Картофель - 3 шт.

- 3 шт. Рис - 70 г (можно заменить вермишелью или перловкой)

- 70 г (можно заменить вермишелью или перловкой) Морковь - 1 шт.

- 1 шт. Лук репчатый - 1 шт.

- 1 шт. Растительное масло - 2 ст. л.

- 2 ст. л. Вода - 2 л

- 2 л Лавровый лист - 1 шт.

- 1 шт. Чёрный перец горошком - 2 шт.

- 2 шт. Укроп - 2 веточки

- 2 веточки Соль - по вкусу

Как приготовить рыбный суп из консервов?

1. Подготовка овощей

В кастрюлю налить 2 литра воды и поставить на огонь.

Картофель очистить, нарезать небольшими ломтиками.

Морковь натереть на тёрке, лук нарезать кубиками.

2. Варка картофеля и риса

Промыть рис холодной водой.

Как только вода в кастрюле закипит, добавить нарезанный картофель и рис.

Варить на среднем огне, снимая пену.

3. Приготовление зажарки

В сковороде разогреть растительное масло.

Обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь.

Готовить 3-4 минуты до золотистого цвета.

4. Добавление консервов

Открыть банку сардин, слить жидкость.

Переложить рыбу в кастрюлю с супом целыми кусочками или размять вилкой.

Добавить зажарку, лавровый лист, перец и соль.

5. Завершающий этап

Дать супу покипеть ещё 5 минут, затем выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой.

Оставить настаиваться 10 минут.

Разлить суп по тарелкам, посыпать рубленым укропом, можно добавить молотую паприку.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

