Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование курицы — это не просто способ сделать мясо мягче, но и возможность придать блюду насыщенный вкус и аромат. Но что делать, если времени в обрез, а хочется получить сочное и пряное мясо? Рассказываем, какие маринады действуют быстрее всего и как ускорить процесс.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курица в маринаде

Какие маринады выбрать?

Все маринады делятся на сухие и жидкие.

Сухие смеси отлично подходят для жирных частей курицы (бедра, голени, целая тушка).

отлично подходят для жирных частей курицы (бедра, голени, целая тушка). Жидкие маринады идеально пропитывают нежное филе.

Можно комбинировать два варианта — сначала натереть специями, затем залить жидкостью.

Лучшие маринады для курицы

Сухие смеси

Пряная классика: копченая паприка, чеснок, тимьян, кориандр, щепотка кайенского перца. Ароматный микс: сушеный лук, чеснок, паприка, орегано, тимьян. Восточный акцент: морская соль, коричневый сахар, горчица, куркума, кумин.

Способ применения: натереть мясо, оставить на 5 часов (или на ночь). Для ускорения процесса можно добавить соевый соус или белое вино.

Жидкие маринады

Чесночный : чеснок, соль, перец, растительное масло (маринуем 3-4 часа).

: чеснок, соль, перец, растительное масло (маринуем 3-4 часа). Кефирный : кефир, чеснок, паприка, прованские травы (1-4 часа).

: кефир, чеснок, паприка, прованские травы (1-4 часа). Томатный : натертые помидоры, чеснок, паприка, тимьян (4 часа).

: натертые помидоры, чеснок, паприка, тимьян (4 часа). Соевый : соевый соус, чеснок, горчица, карри (4 часа).

: соевый соус, чеснок, горчица, карри (4 часа). Сливочно-сметанный: сметана, сливки, зелень, специи (2 часа).

Экспресс-маринады (готовы за 40-50 минут!)

Апельсиновый : апельсиновый сок, чеснок, мед, соль, перец.

: апельсиновый сок, чеснок, мед, соль, перец. Майонезный : майонез, чеснок, соль, перец.

: майонез, чеснок, соль, перец. Винный: белое вино, мед, горчица, чеснок.

Как ускорить маринование?

Делайте проколы ножом — маринад быстрее пропитает мясо. Используйте шприц — введите маринад прямо в волокна. Маринуйте при комнатной температуре (если смесь кислая).

Теперь ты знаешь, как быстро замариновать курицу, чтобы она была сочной и ароматной!

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

