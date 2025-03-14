Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты

Маринование курицы — это не просто способ сделать мясо мягче, но и возможность придать блюду насыщенный вкус и аромат. Но что делать, если времени в обрез, а хочется получить сочное и пряное мясо? Рассказываем, какие маринады действуют быстрее всего и как ускорить процесс.
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Курица в маринаде
Какие маринады выбрать?
Все маринады делятся на сухие и жидкие.
Сухие смеси отлично подходят для жирных частей курицы (бедра, голени, целая тушка).
Жидкие маринады идеально пропитывают нежное филе.
Можно комбинировать два варианта — сначала натереть специями, затем залить жидкостью.
Используйте шприц — введите маринад прямо в волокна.
Маринуйте при комнатной температуре (если смесь кислая).
Теперь ты знаешь, как быстро замариновать курицу, чтобы она была сочной и ароматной!
Уточнения
Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.