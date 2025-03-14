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Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты

2:25
Еда

Маринование курицы — это не просто способ сделать мясо мягче, но и возможность придать блюду насыщенный вкус и аромат. Но что делать, если времени в обрез, а хочется получить сочное и пряное мясо? Рассказываем, какие маринады действуют быстрее всего и как ускорить процесс.

Курица в маринаде
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Курица в маринаде

Какие маринады выбрать?

Все маринады делятся на сухие и жидкие.

  • Сухие смеси отлично подходят для жирных частей курицы (бедра, голени, целая тушка).
  • Жидкие маринады идеально пропитывают нежное филе.

Можно комбинировать два варианта — сначала натереть специями, затем залить жидкостью.

Лучшие маринады для курицы

Сухие смеси

  1. Пряная классика: копченая паприка, чеснок, тимьян, кориандр, щепотка кайенского перца.
  2. Ароматный микс: сушеный лук, чеснок, паприка, орегано, тимьян.
  3. Восточный акцент: морская соль, коричневый сахар, горчица, куркума, кумин.

Способ применения: натереть мясо, оставить на 5 часов (или на ночь). Для ускорения процесса можно добавить соевый соус или белое вино.

Жидкие маринады

  • Чесночный: чеснок, соль, перец, растительное масло (маринуем 3-4 часа).
  • Кефирный: кефир, чеснок, паприка, прованские травы (1-4 часа).
  • Томатный: натертые помидоры, чеснок, паприка, тимьян (4 часа).
  • Соевый: соевый соус, чеснок, горчица, карри (4 часа).
  • Сливочно-сметанный: сметана, сливки, зелень, специи (2 часа).

Экспресс-маринады (готовы за 40-50 минут!)

  • Апельсиновый: апельсиновый сок, чеснок, мед, соль, перец.
  • Майонезный: майонез, чеснок, соль, перец.
  • Винный: белое вино, мед, горчица, чеснок.

Как ускорить маринование?

  1. Делайте проколы ножом — маринад быстрее пропитает мясо.
  2. Используйте шприц — введите маринад прямо в волокна.
  3. Маринуйте при комнатной температуре (если смесь кислая).

Теперь ты знаешь, как быстро замариновать курицу, чтобы она была сочной и ароматной!

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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