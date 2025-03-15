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Куриные крылышки в апельсиновом маринаде – вкуснее, чем в ресторане

2:42
Еда

Запечённые куриные крылышки в цитрусовом маринаде получаются невероятно сочными и ароматными, а их вкус намного лучше ресторанного. Секрет в правильном балансе ингредиентов: апельсиновый сок и цедра, чеснок и имбирь, соевый соус и специи создают яркий вкус, который пропитывает мясо. Такой рецепт подойдёт для ужина, праздничного стола или перекуса — готовятся крылышки быстро и без хлопот.

Запечённые крылышки
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые крылышки

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриные крылышки — 8 шт.
  • Апельсин — 1/2 шт.
  • Соевый соус — 4 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Имбирь — 20 г
  • Перец чёрный горошком — 2 шт.
  • Соль — на кончике ножа
  • Листья салата — для подачи

Как приготовить сочные куриные крылышки

Шаг 1. Подготовка мяса

Крылышки промыть, обсушить бумажными полотенцами. Отрезать последнюю фалангу (она в рецепте не понадобится). Крупные крылья разрезать на две части, мелкие оставить целыми.

Шаг 2. Приготовление ароматной смеси

Чеснок измельчить, растолочь со щепоткой соли и перцем. Апельсин тщательно вымыть, с половины снять цедру мелкой тёркой, затем выжать сок. Корень имбиря очистить, натереть на тёрке.

Шаг 3. Маринад

В миске смешать соевый соус, апельсиновый сок, натёртый имбирь, чеснок с перцем и цедру. Всё тщательно перемешать.

Шаг 4. Маринование

Переложить крылышки в миску с маринадом, тщательно перемешать, чтобы мясо полностью покрылось смесью. Оставить на 15-20 минут (если есть время, замариновать в холодильнике на 2-5 часов).

Шаг 5. Запекание

Разогреть духовку до 180°C. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить крылья в один слой, сверху смазать оставшимся маринадом. Запекать 25 минут, затем включить режим гриля и подрумянить ещё 5-10 минут.

Шаг 6. Подача

Готовые крылышки сразу подать горячими, выложив на зелёные листья салата. В качестве гарнира подойдут овощи, рис, картофель или булгур.

Советы

  • Для насыщенного вкуса — замаринуйте мясо подольше (до 5 часов).
  • Не заменяйте свежий имбирь порошковым — его аромат и вкус будут слабее.
  • Для хрустящей корочки — в конце запекания увеличьте температуру на 200-220°C и запекайте ещё 3-4 минуты.

Уточнения

Крылышки Буффало (англ  Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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