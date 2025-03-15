Куриные крылышки в апельсиновом маринаде – вкуснее, чем в ресторане

Запечённые куриные крылышки в цитрусовом маринаде получаются невероятно сочными и ароматными, а их вкус намного лучше ресторанного. Секрет в правильном балансе ингредиентов: апельсиновый сок и цедра, чеснок и имбирь, соевый соус и специи создают яркий вкус, который пропитывает мясо. Такой рецепт подойдёт для ужина, праздничного стола или перекуса — готовятся крылышки быстро и без хлопот.
Крылышки промыть, обсушить бумажными полотенцами. Отрезать последнюю фалангу (она в рецепте не понадобится). Крупные крылья разрезать на две части, мелкие оставить целыми.
Чеснок измельчить, растолочь со щепоткой соли и перцем. Апельсин тщательно вымыть, с половины снять цедру мелкой тёркой, затем выжать сок. Корень имбиря очистить, натереть на тёрке.
В миске смешать соевый соус, апельсиновый сок, натёртый имбирь, чеснок с перцем и цедру. Всё тщательно перемешать.
Переложить крылышки в миску с маринадом, тщательно перемешать, чтобы мясо полностью покрылось смесью. Оставить на 15-20 минут (если есть время, замариновать в холодильнике на 2-5 часов).
Разогреть духовку до 180°C. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить крылья в один слой, сверху смазать оставшимся маринадом. Запекать 25 минут, затем включить режим гриля и подрумянить ещё 5-10 минут.
Готовые крылышки сразу подать горячими, выложив на зелёные листья салата. В качестве гарнира подойдут овощи, рис, картофель или булгур.
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