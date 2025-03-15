Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии

Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут

2:15
Еда

Запеканка из лаваша с капустной начинкой — это отличный способ приготовить пирог без замеса теста. Хрустящая корочка, нежная начинка из тушеной капусты и легкость в приготовлении делают этот вариант идеальным для ужина или перекуса.

Штрудель
Фото: commons.wikimedia.org by Karl Gruber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Штрудель

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Лаваш тонкий — 2 шт.
  • Капуста белокочанная — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сметана 25% — 1 ст. л.
  • Укроп — 2 веточки
  • Соль, черный перец — по вкусу

Как приготовить пирог из лаваша с капустой

Шаг 1. Подготовка начинки

Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кубиками. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности.

Шаг 2. Тушение капусты

Капусту нашинковать, посолить и немного размять руками. Добавить к луку, обжарить 3-4 минуты, влить 30 мл воды, добавить сметану, перец и тушить 15-20 минут.

Шаг 3. Подготовка лаваша

Один лист лаваша нарезать небольшими кусочками (3-4 см), залить молоком и оставить на 5-7 минут.

Шаг 4. Формирование начинки

К капусте добавить нарезанные яйца, рубленый укроп, отжатые кусочки размокшего лаваша. Перемешать, при необходимости посолить.

Шаг 5. Сборка пирога

  1. Форму для запекания смазать сливочным маслом.
  2. Выложить целый лист лаваша так, чтобы края свисали.
  3. Выложить начинку, равномерно распределить.
  4. Закрыть пирог свисающими краями лаваша.
  5. Смазать сливочным маслом.

Шаг 6. Запекание

Выпекать при 190°C 25-30 минут. Если верх быстро подрумянивается, прикрыть фольгой.

Шаг 7. Подача

Остудить пирог, перевернуть из формы на доску и накрыть полотенцем. Подавать теплым или холодным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми
Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.