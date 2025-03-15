Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из лаваша с капустной начинкой — это отличный способ приготовить пирог без замеса теста. Хрустящая корочка, нежная начинка из тушеной капусты и легкость в приготовлении делают этот вариант идеальным для ужина или перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Karl Gruber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Штрудель

Ингредиенты (на 6 порций)

Лаваш тонкий — 2 шт.

Капуста белокочанная — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Молоко — 100 мл

Масло сливочное — 100 г

Сметана 25% — 1 ст. л.

Укроп — 2 веточки

Соль, черный перец — по вкусу

Как приготовить пирог из лаваша с капустой

Шаг 1. Подготовка начинки

Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кубиками. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности.

Шаг 2. Тушение капусты

Капусту нашинковать, посолить и немного размять руками. Добавить к луку, обжарить 3-4 минуты, влить 30 мл воды, добавить сметану, перец и тушить 15-20 минут.

Шаг 3. Подготовка лаваша

Один лист лаваша нарезать небольшими кусочками (3-4 см), залить молоком и оставить на 5-7 минут.

Шаг 4. Формирование начинки

К капусте добавить нарезанные яйца, рубленый укроп, отжатые кусочки размокшего лаваша. Перемешать, при необходимости посолить.

Шаг 5. Сборка пирога

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить целый лист лаваша так, чтобы края свисали. Выложить начинку, равномерно распределить. Закрыть пирог свисающими краями лаваша. Смазать сливочным маслом.

Шаг 6. Запекание

Выпекать при 190°C 25-30 минут. Если верх быстро подрумянивается, прикрыть фольгой.

Шаг 7. Подача

Остудить пирог, перевернуть из формы на доску и накрыть полотенцем. Подавать теплым или холодным.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

