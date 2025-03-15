Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут

Запеканка из лаваша с капустной начинкой — это отличный способ приготовить пирог без замеса теста. Хрустящая корочка, нежная начинка из тушеной капусты и легкость в приготовлении делают этот вариант идеальным для ужина или перекуса.
Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать кубиками. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до прозрачности.
Капусту нашинковать, посолить и немного размять руками. Добавить к луку, обжарить 3-4 минуты, влить 30 мл воды, добавить сметану, перец и тушить 15-20 минут.
Один лист лаваша нарезать небольшими кусочками (3-4 см), залить молоком и оставить на 5-7 минут.
К капусте добавить нарезанные яйца, рубленый укроп, отжатые кусочки размокшего лаваша. Перемешать, при необходимости посолить.
Выпекать при 190°C 25-30 минут. Если верх быстро подрумянивается, прикрыть фольгой.
Остудить пирог, перевернуть из формы на доску и накрыть полотенцем. Подавать теплым или холодным.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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