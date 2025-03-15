Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из макарон с грибами — универсальное блюдо, которое легко адаптировать под разные вкусы. Можно использовать оставшиеся макароны, добавить мясо, заменить свежие томаты консервированными или просто следовать классическому рецепту.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Ингредиенты (на 4 порции)

Макароны (перья, ракушки или спагетти) — 300 г

Сыр твердый — 200 г (100 г в соус + 100 г для посыпки)

Шампиньоны свежие — 450 г

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Соль — 7 г

Перец черный молотый — 5 г

Масло оливковое — 20 мл

Для соуса:

Молоко 3,2% — 500 мл

Масло сливочное 60% — 2 ст. л.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Как приготовить запеканку с грибами и макаронами

Шаг 1. Отваривание макарон

Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции. Откинуть на дуршлаг.

Шаг 2. Обжарка овощей и грибов

Лук нарезать кубиками, чеснок мелко порубить. Обжарить на оливковом масле 5-7 минут. Добавить нарезанные грибы, жарить до испарения влаги.

Шаг 3. Добавление томатов

Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, нарезать кубиками. Добавить в сковороду, приправить базиликом, солью и перцем. Тушить 10 минут.

Шаг 4. Приготовление соуса

Растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 5 минут. Постепенно влить молоко, размешивая венчиком. Варить до загустения 5 минут, затем добавить 100 г натертого сыра.

Шаг 5. Сборка запеканки

Половину макарон выложить в смазанную маслом форму. Разложить слой грибной начинки. Выложить оставшиеся макароны, залить соусом. Посыпать натертым сыром.

Шаг 6. Запекание

Запеканку поставить в разогретую до 180 °С духовку и готовить 30-40 минут.

Советы

Макароны — можно использовать любые, но лучше брать короткие (перья, ракушки).

Грибы — вместо шампиньонов подойдут вешенки или белые грибы.

Сыр — можно заменить на моцареллу для большей тягучести.

Дополнительно — в начинку можно добавить бекон, курицу или шпинат.

Запеканка из макарон с грибами — простой и удобный вариант ужина. Нежный соус, сочные грибы и тягучий сыр делают это блюдо сытным и ароматным.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

