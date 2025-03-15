Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот

Запеканка из макарон с грибами — универсальное блюдо, которое легко адаптировать под разные вкусы. Можно использовать оставшиеся макароны, добавить мясо, заменить свежие томаты консервированными или просто следовать классическому рецепту.
Макароны (перья, ракушки или спагетти) — 300 г
Сыр твердый — 200 г (100 г в соус + 100 г для посыпки)
Шампиньоны свежие — 450 г
Помидоры — 2 шт.
Лук репчатый — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Базилик сушеный — 1 ч. л.
Соль — 7 г
Перец черный молотый — 5 г
Масло оливковое — 20 мл
Для соуса:
Молоко 3,2% — 500 мл
Масло сливочное 60% — 2 ст. л.
Мука пшеничная — 2 ст. л.
Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции. Откинуть на дуршлаг.
Лук нарезать кубиками, чеснок мелко порубить. Обжарить на оливковом масле 5-7 минут. Добавить нарезанные грибы, жарить до испарения влаги.
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, нарезать кубиками. Добавить в сковороду, приправить базиликом, солью и перцем. Тушить 10 минут.
Растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 5 минут. Постепенно влить молоко, размешивая венчиком. Варить до загустения 5 минут, затем добавить 100 г натертого сыра.
Запеканку поставить в разогретую до 180 °С духовку и готовить 30-40 минут.
Запеканка из макарон с грибами — простой и удобный вариант ужина. Нежный соус, сочные грибы и тягучий сыр делают это блюдо сытным и ароматным.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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