Как приготовить настоящий сациви: секрет грузинской кухни

Приготовление сациви из домашней курицы позволяет получить более насыщенный вкус благодаря ароматному бульону. Время варки увеличивается, но результат оправдывает ожидания. Особое значение имеют специи — имеретинский шафран и свежая кинза.
Курицу тщательно промыть, поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 1 час. Процедить бульон, курицу разделить на части.
Разогреть 3 ст. л. растительного масла в сковороде, выложить курицу и обжарить до золотистой корочки.
Измельчить в блендере грецкие орехи, чеснок, мякоть острого перца, кинзу и шафран. Развести смесь 1,5-2 л бульона, добавить уксус, соль, перец. Варить на слабом огне 10-15 минут, помешивая.
Лук мелко нарезать, обжарить на оставшемся масле до золотистого цвета. Добавить муку, обжаривать 5 минут, затем переложить в кипящий соус и варить еще 3 минуты.
Обжаренную курицу сложить в глубокую посуду, залить готовым соусом, оставить для настаивания. Подавать холодным.
Саци́ви (груз. საცივი — холодное блюдо) — соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо.
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