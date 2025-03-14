Как приготовить настоящий сациви: секрет грузинской кухни

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление сациви из домашней курицы позволяет получить более насыщенный вкус благодаря ароматному бульону. Время варки увеличивается, но результат оправдывает ожидания. Особое значение имеют специи — имеретинский шафран и свежая кинза.

Фото: commons.wikimedia.org by Gigi Griffis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сациви

Ингредиенты (на 6 порций)

Курица (домашняя) — 1 шт. (1,5-1,7 кг)

Вода — 3-4 л

Растительное масло — 5 ст. л.

Лук репчатый — 4-5 шт.

Мука — 2 ст. л.

Грецкие орехи (очищенные) — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Стручковый острый перец — 1/2 шт.

Кинза — 4 веточки

Имеретинский шафран — 1/2 ч. л.

Винный уксус — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Как приготовить сациви из домашней курицы

Шаг 1. Приготовление бульона

Курицу тщательно промыть, поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 1 час. Процедить бульон, курицу разделить на части.

Шаг 2. Обжаривание курицы

Разогреть 3 ст. л. растительного масла в сковороде, выложить курицу и обжарить до золотистой корочки.

Шаг 3. Приготовление соуса

Измельчить в блендере грецкие орехи, чеснок, мякоть острого перца, кинзу и шафран. Развести смесь 1,5-2 л бульона, добавить уксус, соль, перец. Варить на слабом огне 10-15 минут, помешивая.

Шаг 4. Луковая заправка

Лук мелко нарезать, обжарить на оставшемся масле до золотистого цвета. Добавить муку, обжаривать 5 минут, затем переложить в кипящий соус и варить еще 3 минуты.

Шаг 5. Завершающий этап

Обжаренную курицу сложить в глубокую посуду, залить готовым соусом, оставить для настаивания. Подавать холодным.

Уточнения

Саци́ви (груз. საცივი — холодное блюдо) — соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо.

