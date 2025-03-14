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Как приготовить настоящий сациви: секрет грузинской кухни

2:15
Еда

Приготовление сациви из домашней курицы позволяет получить более насыщенный вкус благодаря ароматному бульону. Время варки увеличивается, но результат оправдывает ожидания. Особое значение имеют специи — имеретинский шафран и свежая кинза.

Сациви
Фото: commons.wikimedia.org by Gigi Griffis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сациви

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Курица (домашняя) — 1 шт. (1,5-1,7 кг)
  • Вода — 3-4 л
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Лук репчатый — 4-5 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Грецкие орехи (очищенные) — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Стручковый острый перец — 1/2 шт.
  • Кинза — 4 веточки
  • Имеретинский шафран — 1/2 ч. л.
  • Винный уксус — 1 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу

Как приготовить сациви из домашней курицы

Шаг 1. Приготовление бульона

Курицу тщательно промыть, поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 1 час. Процедить бульон, курицу разделить на части.

Шаг 2. Обжаривание курицы

Разогреть 3 ст. л. растительного масла в сковороде, выложить курицу и обжарить до золотистой корочки.

Шаг 3. Приготовление соуса

Измельчить в блендере грецкие орехи, чеснок, мякоть острого перца, кинзу и шафран. Развести смесь 1,5-2 л бульона, добавить уксус, соль, перец. Варить на слабом огне 10-15 минут, помешивая.

Шаг 4. Луковая заправка

Лук мелко нарезать, обжарить на оставшемся масле до золотистого цвета. Добавить муку, обжаривать 5 минут, затем переложить в кипящий соус и варить еще 3 минуты.

Шаг 5. Завершающий этап

Обжаренную курицу сложить в глубокую посуду, залить готовым соусом, оставить для настаивания. Подавать холодным.

Уточнения

Саци́ви (груз. საცივი — холодное блюдо) — соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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