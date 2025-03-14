Эти семечки превосходят яйца: самые мощные источники белка

Тыквенные семечки — это не только вкусная закуска, но и ценный источник растительного белка, что делает их особенно привлекательными для вегетарианцев, веганов и спортсменов. Содержание белка в тыквенных семечках варьируется от 14% до 30% в зависимости от сорта и условий выращивания.
Кроме белка, тыквенные семечки богаты витаминами и минералами, включая витамин Е, витамины группы В, магний, цинк, железо и медь. Они также содержат полезные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.
Несмотря на их полезные свойства, тыквенные семечки обладают высокой калорийностью, поэтому рекомендуется ограничивать их потребление до 30 г в день. Их можно добавлять в салаты, выпечку, каши или употреблять как самостоятельный перекус.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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