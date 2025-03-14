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Эти семечки превосходят яйца: самые мощные источники белка

Еда

Тыквенные семечки — это не только вкусная закуска, но и ценный источник растительного белка, что делает их особенно привлекательными для вегетарианцев, веганов и спортсменов. Содержание белка в тыквенных семечках варьируется от 14% до 30% в зависимости от сорта и условий выращивания.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Пищевая ценность тыквенных семечек (на 100 г):

  • Калорийность: 541-560 ккал
  • Белки: 14-30
  • Жиры: 45-49 г
  • Углеводы: 11-17,8

Кроме белка, тыквенные семечки богаты витаминами и минералами, включая витамин Е, витамины группы В, магний, цинк, железо и медь. Они также содержат полезные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Польза тыквенных семечек:

  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: Полиненасыщенные жирные кислоты и магний помогают снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное артериальное давление.
  • Укрепление иммунной системы: Высокое содержание цинка способствует повышению иммунитета и ускоряет заживление ран.
  • Улучшение пищеварения: Пищевые волокна в семечках нормализуют работу кишечника и предотвращают запоры.
  • Поддержание здоровья костей: Магний и фосфор укрепляют костную ткань и предотвращают развитие остеопороза.

Рекомендации по употреблению:

Несмотря на их полезные свойства, тыквенные семечки обладают высокой калорийностью, поэтому рекомендуется ограничивать их потребление до 30 г в день. Их можно добавлять в салаты, выпечку, каши или употреблять как самостоятельный перекус.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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