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Запекаем жюльен с курицей — аромат, который сведёт с ума

2:47
Еда

Хотите приготовить не просто жюльен, а настоящее гастрономическое удовольствие? Сушёные белые грибы придают блюду насыщенный аромат, а домашний куриный бульон делает вкус глубоким и нежным. Этот рецепт не из быстрых, но результат вас покорит.

Жюльен
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жюльен

Попробуйте добавить в соус тертый пармезан — и тогда ваш жюльен выйдет на новый уровень изысканности!

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Сушёные белые грибы — 100 г
  • Курица (1,2 кг) — 1 шт.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Мука — 3 ст. л.
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготавливаем грибы

Залейте сушёные белые грибы 2 литрами тёплой воды и оставьте на 2 часа. Затем процедите настой через несколько слоёв марли, а грибы тщательно промойте.

2. Варим курицу

Промойте курицу, залейте горячей водой (на 2 см выше уровня птицы). Доведите до кипения, снимите пену и варите 1 час.

3. Отделяем мясо

Готовую курицу выньте из бульона, остудите. Отделите мякоть от костей и кожи, нарежьте мелкими кусочками. Процедите бульон и смешайте 500 мл куриного бульона с 500 мл грибного настоя.

4. Обжариваем грибы и лук

Лук мелко нарежьте. Обжарьте его в половине сливочного масла до золотистого цвета, добавьте грибы, жарьте ещё 5-7 минут. Переложите к куриному мясу.

5. Готовим соус

На той же сковороде разогрейте остатки масла, добавьте муку и обжаривайте, помешивая. Влейте смесь куриного бульона и грибного настоя, варите соус 5 минут до загустения. Посолите, поперчите.

6. Собираем жюльен

Соусом залейте грибы с луком и курицей. Добавьте натёртый сыр и перемешайте.

7. Запекаем

Разложите смесь по кокотницам или формочкам, поставьте в разогретую до 200°C духовку. Запекайте 7-10 минут до румяной корочки.

Подавайте горячим, можно украсить свежей зеленью.

Полезные советы:

  • Более насыщенный вкус? Добавьте в соус 50 г пармезана.
  • Хотите сливочную текстуру? Вместо части бульона используйте сливки 20%.
  • Не любите сушёные грибы? Можно заменить шампиньонами или вешенками.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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