Запекаем жюльен с курицей — аромат, который сведёт с ума

Хотите приготовить не просто жюльен, а настоящее гастрономическое удовольствие? Сушёные белые грибы придают блюду насыщенный аромат, а домашний куриный бульон делает вкус глубоким и нежным. Этот рецепт не из быстрых, но результат вас покорит.
Попробуйте добавить в соус тертый пармезан — и тогда ваш жюльен выйдет на новый уровень изысканности!
Залейте сушёные белые грибы 2 литрами тёплой воды и оставьте на 2 часа. Затем процедите настой через несколько слоёв марли, а грибы тщательно промойте.
Промойте курицу, залейте горячей водой (на 2 см выше уровня птицы). Доведите до кипения, снимите пену и варите 1 час.
Готовую курицу выньте из бульона, остудите. Отделите мякоть от костей и кожи, нарежьте мелкими кусочками. Процедите бульон и смешайте 500 мл куриного бульона с 500 мл грибного настоя.
Лук мелко нарежьте. Обжарьте его в половине сливочного масла до золотистого цвета, добавьте грибы, жарьте ещё 5-7 минут. Переложите к куриному мясу.
На той же сковороде разогрейте остатки масла, добавьте муку и обжаривайте, помешивая. Влейте смесь куриного бульона и грибного настоя, варите соус 5 минут до загустения. Посолите, поперчите.
Соусом залейте грибы с луком и курицей. Добавьте натёртый сыр и перемешайте.
Разложите смесь по кокотницам или формочкам, поставьте в разогретую до 200°C духовку. Запекайте 7-10 минут до румяной корочки.
Подавайте горячим, можно украсить свежей зеленью.
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни.
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