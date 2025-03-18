Голландский соус, который тает во рту — как приготовить его без ошибок

Несмотря на название, голландский соус (голландез) — это классика французской кухни. Его готовят всего из трёх ингредиентов: сливочного масла, яичных желтков и лимонного сока. Соус получается шелковистым, густым и обладает нежным сливочно-яичным вкусом.
Есть два варианта приготовления: на паровой бане и в кастрюле.
Свежеприготовленный соус подают сразу, так как при разогреве он может расслоиться. Если нужно сохранить, держите его в холодильнике до 3 дней и разогревайте на паровой бане, осторожно помешивая.
Голла́ндский со́ус (фр. sauce hollandaise), оландез — горячий яично-масляный соус. Один из основных соусов французской кухни.
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