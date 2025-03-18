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Голландский соус, который тает во рту — как приготовить его без ошибок

Еда

Несмотря на название, голландский соус (голландез) — это классика французской кухни. Его готовят всего из трёх ингредиентов: сливочного масла, яичных желтков и лимонного сока. Соус получается шелковистым, густым и обладает нежным сливочно-яичным вкусом.

С чем подают голландский соус

  • Классическое блюдо — яйца бенедикт: тост с беконом и яйцом пашот.
  • Отлично дополняет спаржу, брокколи, картофель и другие овощи.
  • Хорошо сочетается с рыбой, курицей и морепродуктами.

Как приготовить голландский соус

Есть два варианта приготовления: на паровой бане и в кастрюле.

Способ 1: На паровой бане

  1. Растопите сливочное масло, но не доводите до кипения.
  2. Желтки взбейте с лимонным соком в жаропрочной миске.
  3. Установите миску над кастрюлей с кипящей водой, чтобы дно не касалось жидкости.
  4. Тонкой струйкой влейте масло, постоянно взбивая. Держите на слабом огне до загустения.
  5. Добавьте соль и кайенский перец.

Способ 2: В кастрюле

  1. Желтки и лимонный сок взбейте венчиком в кастрюле.
  2. Добавьте половину масла и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая.
  3. Когда масло растопится, снимите с огня и вмешайте оставшееся масло.
  4. Приправьте солью и перцем.

Можно ли хранить голландский соус

Свежеприготовленный соус подают сразу, так как при разогреве он может расслоиться. Если нужно сохранить, держите его в холодильнике до 3 дней и разогревайте на паровой бане, осторожно помешивая.

Уточнения

Голла́ндский со́ус (фр. sauce hollandaise), оландез — горячий яично-масляный соус. Один из основных соусов французской кухни.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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