Голландский соус, который тает во рту — как приготовить его без ошибок

Несмотря на название, голландский соус (голландез) — это классика французской кухни. Его готовят всего из трёх ингредиентов: сливочного масла, яичных желтков и лимонного сока. Соус получается шелковистым, густым и обладает нежным сливочно-яичным вкусом.

С чем подают голландский соус

Классическое блюдо — яйца бенедикт: тост с беконом и яйцом пашот.

Отлично дополняет спаржу, брокколи, картофель и другие овощи.

Хорошо сочетается с рыбой, курицей и морепродуктами.

Как приготовить голландский соус

Есть два варианта приготовления: на паровой бане и в кастрюле.

Способ 1: На паровой бане

Растопите сливочное масло, но не доводите до кипения. Желтки взбейте с лимонным соком в жаропрочной миске. Установите миску над кастрюлей с кипящей водой, чтобы дно не касалось жидкости. Тонкой струйкой влейте масло, постоянно взбивая. Держите на слабом огне до загустения. Добавьте соль и кайенский перец.

Способ 2: В кастрюле

Желтки и лимонный сок взбейте венчиком в кастрюле. Добавьте половину масла и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая. Когда масло растопится, снимите с огня и вмешайте оставшееся масло. Приправьте солью и перцем.

Можно ли хранить голландский соус

Свежеприготовленный соус подают сразу, так как при разогреве он может расслоиться. Если нужно сохранить, держите его в холодильнике до 3 дней и разогревайте на паровой бане, осторожно помешивая.

Уточнения

Голла́ндский со́ус (фр. sauce hollandaise), оландез — горячий яично-масляный соус. Один из основных соусов французской кухни.



