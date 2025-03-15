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Хотите удивить гостей? Булочки с начинкой из пиццы — беспроигрышный вариант

2:52
Еда

Что получится, если соединить мягкое дрожжевое тесто и аппетитную начинку, как у пиццы? Правильно — булочки-пиццы! Это сочное, ароматное и удобное в подаче блюдо, которое можно приготовить как для семейного ужина, так и для вечеринки.

Мини-пицца
Фото: flickr.com by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мини-пицца

Фарш, сыр, кетчуп и майонез — идеальная начинка, но вы можете экспериментировать: добавлять грибы, бекон, оливки, ветчину или несколько видов сыра. Главное — правильное тесто, которое получится воздушным и мягким по нашему рецепту.

Ингредиенты (на 5 порций):

Для теста:

  • Мука — 600 г
  • Молоко — 200 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 5 ст. л. (+ немного для формовки)
  • Дрожжи свежие прессованные — 15 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Фарш мясной (говяжий, куриный или свиной) — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Кетчуп — 100 г
  • Майонез — 100 г
  • Сыр (твёрдый, тёртый) — 50 г
  • Петрушка (для аромата) — 2 веточки
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим тесто

Разотрите дрожжи с солью и сахаром. Влейте тёплое молоко, добавьте растительное масло и 500 г муки. Замесите мягкое тесто, накройте плёнкой и оставьте на 40-60 минут в тепле.

2. Готовим начинку

Обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте 5-7 минут, разбивая комки. Остудите.

3. Формируем булочки

Обомните подошедшее тесто, разделите на 10 частей, сформируйте шарики. Оставьте на 15 минут под полотенцем.

4. Делаем углубления

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки. В каждом шарике сделайте углубление (например, дном стакана, смазанным маслом).

5. Добавляем начинку

Смажьте тесто взбитым яйцом. В углубления выложите кетчуп, петрушку, обжаренный фарш, смажьте майонезом и посыпьте тёртым сыром.

6. Выпекаем

Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.

7. Подача

Готовые булочки можно подавать горячими или тёплыми.

Полезные советы:

  • Вместо майонеза попробуйте сметану с горчицей.
  • Используйте смесь сыров для более насыщенного вкуса.
  • Булочки можно сделать с начинкой из грибов, бекона, ветчины или даже с морепродуктами.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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