Хотите удивить гостей? Булочки с начинкой из пиццы — беспроигрышный вариант

Что получится, если соединить мягкое дрожжевое тесто и аппетитную начинку, как у пиццы? Правильно — булочки-пиццы! Это сочное, ароматное и удобное в подаче блюдо, которое можно приготовить как для семейного ужина, так и для вечеринки.
Фарш, сыр, кетчуп и майонез — идеальная начинка, но вы можете экспериментировать: добавлять грибы, бекон, оливки, ветчину или несколько видов сыра. Главное — правильное тесто, которое получится воздушным и мягким по нашему рецепту.
Разотрите дрожжи с солью и сахаром. Влейте тёплое молоко, добавьте растительное масло и 500 г муки. Замесите мягкое тесто, накройте плёнкой и оставьте на 40-60 минут в тепле.
Обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте 5-7 минут, разбивая комки. Остудите.
Обомните подошедшее тесто, разделите на 10 частей, сформируйте шарики. Оставьте на 15 минут под полотенцем.
Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки. В каждом шарике сделайте углубление (например, дном стакана, смазанным маслом).
Смажьте тесто взбитым яйцом. В углубления выложите кетчуп, петрушку, обжаренный фарш, смажьте майонезом и посыпьте тёртым сыром.
Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.
Готовые булочки можно подавать горячими или тёплыми.
Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.
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