Ваше безе никогда не будет жидким, если сделать одну вещь перед выпечкой

Безе кажется простым десертом: всего два ингредиента — белки и сахар. Но на деле оно часто капризничает, растекается, не держит форму или остаётся липким внутри. Если у вас хотя бы раз не получилось воздушное лакомство, разберёмся, в чём причина и как этого избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ безе

Ошибка №1: белки не взбиваются

Если масса остаётся жидкой и не держит форму, дело в неправильной подготовке:

В белки попала даже капля желтка. Разделяйте их аккуратно и проверяйте в отдельной миске перед взбиванием.

Венчик и чаша были влажными или жирными. Обезжирьте их лимонным соком или спиртом и тщательно вытрите.

Вы начали взбивать на высокой скорости. Начинайте с медленного режима, а затем увеличивайте скорость.

Белки перевзбили. Если масса стала рыхлой и хлопьями — процесс зашёл слишком далеко, начинать придётся заново.

Ошибка №2: безе растекается и не держит форму

Неправильное соотношение белков и сахара. Классическая пропорция — 1 часть белка на 2 части сахара.

Сахар добавлен не вовремя. Его вводят в белки частями, начиная с момента, когда пена стала белой, но ещё мягкой.

Белки взбиты недостаточно. Если масса не стала плотной и глянцевой, безе будет жидким и не сформируется.

Ошибка №3: безе остаётся мягким внутри

Температура в духовке слишком высокая. Безе должно сушиться, а не запекаться. Оптимальная температура — 90-100 °С.

Духовка не прогрета. Если поставить безе в холодную духовку, оно быстро осядет.

Слишком короткая сушка. Безе готовится не менее 2 часов, а затем остывает прямо в выключенной духовке.

Секрет удачного безе — правильные пропорции, чистая посуда, постепенное взбивание и низкая температура. Соблюдая эти правила, вы получите идеальное воздушное лакомство!

Уточнения

Безе́ — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.



