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Ваше безе никогда не будет жидким, если сделать одну вещь перед выпечкой

Еда

Безе кажется простым десертом: всего два ингредиента — белки и сахар. Но на деле оно часто капризничает, растекается, не держит форму или остаётся липким внутри. Если у вас хотя бы раз не получилось воздушное лакомство, разберёмся, в чём причина и как этого избежать.

безе
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
безе

Ошибка №1: белки не взбиваются

Если масса остаётся жидкой и не держит форму, дело в неправильной подготовке:

  • В белки попала даже капля желтка. Разделяйте их аккуратно и проверяйте в отдельной миске перед взбиванием.
  • Венчик и чаша были влажными или жирными. Обезжирьте их лимонным соком или спиртом и тщательно вытрите.
  • Вы начали взбивать на высокой скорости. Начинайте с медленного режима, а затем увеличивайте скорость.
  • Белки перевзбили. Если масса стала рыхлой и хлопьями — процесс зашёл слишком далеко, начинать придётся заново.

Ошибка №2: безе растекается и не держит форму

  • Неправильное соотношение белков и сахара. Классическая пропорция — 1 часть белка на 2 части сахара.
  • Сахар добавлен не вовремя. Его вводят в белки частями, начиная с момента, когда пена стала белой, но ещё мягкой.
  • Белки взбиты недостаточно. Если масса не стала плотной и глянцевой, безе будет жидким и не сформируется.

Ошибка №3: безе остаётся мягким внутри

  • Температура в духовке слишком высокая. Безе должно сушиться, а не запекаться. Оптимальная температура — 90-100 °С.
  • Духовка не прогрета. Если поставить безе в холодную духовку, оно быстро осядет.
  • Слишком короткая сушка. Безе готовится не менее 2 часов, а затем остывает прямо в выключенной духовке.

Секрет удачного безе — правильные пропорции, чистая посуда, постепенное взбивание и низкая температура. Соблюдая эти правила, вы получите идеальное воздушное лакомство!

Уточнения

Безе́ — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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