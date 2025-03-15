Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — закуска, которая разлетается мгновенно

Эти невероятно вкусные рулетики из лаваша с брынзой и зеленью можно приготовить за считанные минуты, а выглядят они так, словно над рецептом трудился профессиональный шеф! Мягкий сыр, свежая зелень и тонкий лаваш создают идеальное сочетание вкусов, а простота приготовления делает это блюдо настоящей палочкой-выручалочкой для завтрака, перекуса или фуршета.
Рулетики можно подать как холодную закуску или поджарить на сковороде, чтобы получить хрустящую золотистую корочку.
Нарежьте всю зелень очень мелко. В сковороде растопите сливочное масло, припустите зелень 2 минуты, затем снимите с огня и остудите.
Отварите яйца вкрутую (9 минут), затем остудите в холодной воде и разомните вилкой.
Разомните брынзу или фету, смешайте с яйцами. Остывшую зелень соедините со сметаной, поперчите и добавьте в сырную массу. Перемешайте.
Разложите перед собой листы лаваша, размажьте начинку, сверните плотные трубочки. Оставьте их на 10 минут под плёнкой (можно хранить в холодильнике до 6 часов).
Острым ножом нарежьте рулеты на кусочки длиной 3-4 см. Протирайте нож влажной салфеткой после каждого надреза, чтобы рулетики оставались аккуратными.
Можно подать холодными, а можно слегка обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки!
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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