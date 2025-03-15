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Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — закуска, которая разлетается мгновенно

2:26
Еда

Эти невероятно вкусные рулетики из лаваша с брынзой и зеленью можно приготовить за считанные минуты, а выглядят они так, словно над рецептом трудился профессиональный шеф! Мягкий сыр, свежая зелень и тонкий лаваш создают идеальное сочетание вкусов, а простота приготовления делает это блюдо настоящей палочкой-выручалочкой для завтрака, перекуса или фуршета.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Рулетики можно подать как холодную закуску или поджарить на сковороде, чтобы получить хрустящую золотистую корочку.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Лаваш (тонкий) — 2 листа (150 г)
  • Брынза (или фета) — 300 г
  • Сметана (20%) — 100 г
  • Зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик, тархун, мята) — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготавливаем зелень

Нарежьте всю зелень очень мелко. В сковороде растопите сливочное масло, припустите зелень 2 минуты, затем снимите с огня и остудите.

2. Готовим яйца

Отварите яйца вкрутую (9 минут), затем остудите в холодной воде и разомните вилкой.

3. Готовим начинку

Разомните брынзу или фету, смешайте с яйцами. Остывшую зелень соедините со сметаной, поперчите и добавьте в сырную массу. Перемешайте.

4. Формируем рулеты

Разложите перед собой листы лаваша, размажьте начинку, сверните плотные трубочки. Оставьте их на 10 минут под плёнкой (можно хранить в холодильнике до 6 часов).

5. Нарезаем и подаём

Острым ножом нарежьте рулеты на кусочки длиной 3-4 см. Протирайте нож влажной салфеткой после каждого надреза, чтобы рулетики оставались аккуратными.

Можно подать холодными, а можно слегка обжарить на сухой сковороде до хрустящей корочки!

Полезные советы:

  • Хотите больше вкуса? Добавьте молотый чеснок или щепотку сушёных прованских трав в начинку.
  • Любите остроту? Посыпьте рулетики красным перцем перед подачей.
  • Можно заменить брынзу на сливочный сыр, если хотите более нежный вкус.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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