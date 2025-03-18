Запеканка, хлеб и жюльен — какие формы для духовки справляются лучше всего

Запеканки, хлеб, мясо, десерты — духовка открывает безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Но какую посуду выбрать, чтобы блюда получались идеальными? Керамика, стекло, чугун или силикон? Разбираемся в особенностях каждого материала.
Выбирая форму для запекания, учитывайте не только её внешний вид, но и особенности приготовления. Идеальная посуда для духовки должна быть удобной, долговечной и подходящей под ваши кулинарные задачи.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.