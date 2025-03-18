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Запеканка, хлеб и жюльен — какие формы для духовки справляются лучше всего

1:48
Еда

Запеканки, хлеб, мясо, десерты — духовка открывает безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Но какую посуду выбрать, чтобы блюда получались идеальными? Керамика, стекло, чугун или силикон? Разбираемся в особенностях каждого материала.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Основные виды посуды для запекания

  1. Керамическая - равномерно нагревается и долго сохраняет тепло. Идеальна для мяса, овощей и запеканок.
  2. Металлическая - быстро нагревается и отлично подрумянивает выпечку. Подходит для тортов, пирогов, запеканок.
  3. Чугунная - сохраняет тепло, создавая эффект томления. В ней отлично готовятся мясо и жаркое.
  4. Стеклянная - не впитывает запахи и химически нейтральна. Универсальна для запеканок, рыбы, овощей.
  5. Силиконовая - идеально для выпечки: маффинов, кексов, хлеба. Легко очищается и не требует смазки.

Специальные формы для запекания

  • Горшочки - для мяса, рыбы, рагу и даже супов.
  • Кокотницы - для жюльена и порционных закусок.
  • Разъёмные формы - для идеальных бисквитов и тортов.
  • Рамекины - для крем-брюле, пудингов и крамблов.
  • Формы-кольца - для выпечки, которая должна быть идеально ровной.
  • Формы для маффинов, кексов, пончиков, хлеба - для домашних десертов без хлопот.

Выбирая форму для запекания, учитывайте не только её внешний вид, но и особенности приготовления. Идеальная посуда для духовки должна быть удобной, долговечной и подходящей под ваши кулинарные задачи.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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