Запеканка, хлеб и жюльен — какие формы для духовки справляются лучше всего

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканки, хлеб, мясо, десерты — духовка открывает безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Но какую посуду выбрать, чтобы блюда получались идеальными? Керамика, стекло, чугун или силикон? Разбираемся в особенностях каждого материала.

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Основные виды посуды для запекания

Керамическая - равномерно нагревается и долго сохраняет тепло. Идеальна для мяса, овощей и запеканок. Металлическая - быстро нагревается и отлично подрумянивает выпечку. Подходит для тортов, пирогов, запеканок. Чугунная - сохраняет тепло, создавая эффект томления. В ней отлично готовятся мясо и жаркое. Стеклянная - не впитывает запахи и химически нейтральна. Универсальна для запеканок, рыбы, овощей. Силиконовая - идеально для выпечки: маффинов, кексов, хлеба. Легко очищается и не требует смазки.

Специальные формы для запекания

Горшочки - для мяса, рыбы, рагу и даже супов.

- для мяса, рыбы, рагу и даже супов. Кокотницы - для жюльена и порционных закусок.

- для жюльена и порционных закусок. Разъёмные формы - для идеальных бисквитов и тортов.

- для идеальных бисквитов и тортов. Рамекины - для крем-брюле, пудингов и крамблов.

- для крем-брюле, пудингов и крамблов. Формы-кольца - для выпечки, которая должна быть идеально ровной.

- для выпечки, которая должна быть идеально ровной. Формы для маффинов, кексов, пончиков, хлеба - для домашних десертов без хлопот.

Выбирая форму для запекания, учитывайте не только её внешний вид, но и особенности приготовления. Идеальная посуда для духовки должна быть удобной, долговечной и подходящей под ваши кулинарные задачи.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

