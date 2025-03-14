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Яркий салат с крабовыми палочками и корейской морковью — эффектный и вкусный

2:44
Еда

Этот салат — идеальный вариант для праздничного стола и повседневного ужина. Он сытный, хрустящий и пикантный, а особая нарезка тонкой соломкой делает его не только вкусным, но и красивым. Крабовые палочки, сыр и чесночная заправка придают насыщенность, а корейская морковь, сладкий перец и кукуруза — свежесть и хрустящую текстуру.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Главный секрет — качественные ингредиенты: выбирайте хорошую корейскую морковь и любимый сорт сыра, ведь именно они определяют вкус готового блюда.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Крабовые палочки — 250 г
  • Корейская морковь — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка
  • Сыр твёрдый — 120 г
  • Сладкий красный перец — 200 г
  • Петрушка — 2 веточки
  • Соль — по вкусу

Для заправки:

  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготавливаем морковь

Слейте маринад с корейской моркови. Если полоски слишком длинные, разрежьте их на кусочки по 3-4 см — так салат будет удобнее есть.

2. Нарезаем сладкий перец

Удалите семена и перегородки, нарежьте тонкой соломкой. Можно использовать тёрку для корейской моркови — так перец будет выглядеть эффектно.

3. Готовим крабовые палочки

Нарежьте тонкой соломкой или мелкими кубиками (размером с зёрна кукурузы).

4. Трём сыр

Выбирайте твёрдый или полутвёрдый сыр, который вам нравится. Натрите его на крупной тёрке.

5. Добавляем кукурузу

Слейте всю жидкость и переложите в салатник.

6. Готовим заправку

Измельчите чеснок (через пресс или ножом), смешайте с майонезом и чёрным перцем.

7. Собираем салат

Соедините все ингредиенты, добавьте нарезанную зелень и перемешайте с заправкой.

8. Даём салату настояться

Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы хорошо смешались.

Как подать?

Салат можно подать в общем салатнике или разложить по порционным креманкам. Украсьте веточкой зелени.

Полезные советы:

  • Хотите добавить пикантности? Используйте копчёный колбасный сыр вместо обычного.
  • Можно заменить майонез на сметану с горчицей, если хотите менее жирный вариант.
  • Если салат подаётся сразу, добавьте немного измельчённых грецких орехов для хруста.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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