Яркий салат с крабовыми палочками и корейской морковью — эффектный и вкусный

Этот салат — идеальный вариант для праздничного стола и повседневного ужина. Он сытный, хрустящий и пикантный, а особая нарезка тонкой соломкой делает его не только вкусным, но и красивым. Крабовые палочки, сыр и чесночная заправка придают насыщенность, а корейская морковь, сладкий перец и кукуруза — свежесть и хрустящую текстуру.
Главный секрет — качественные ингредиенты: выбирайте хорошую корейскую морковь и любимый сорт сыра, ведь именно они определяют вкус готового блюда.
Слейте маринад с корейской моркови. Если полоски слишком длинные, разрежьте их на кусочки по 3-4 см — так салат будет удобнее есть.
Удалите семена и перегородки, нарежьте тонкой соломкой. Можно использовать тёрку для корейской моркови — так перец будет выглядеть эффектно.
Нарежьте тонкой соломкой или мелкими кубиками (размером с зёрна кукурузы).
Выбирайте твёрдый или полутвёрдый сыр, который вам нравится. Натрите его на крупной тёрке.
Слейте всю жидкость и переложите в салатник.
Измельчите чеснок (через пресс или ножом), смешайте с майонезом и чёрным перцем.
Соедините все ингредиенты, добавьте нарезанную зелень и перемешайте с заправкой.
Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы хорошо смешались.
Салат можно подать в общем салатнике или разложить по порционным креманкам. Украсьте веточкой зелени.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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