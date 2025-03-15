Гороховый суп с копчёными рёбрышками — аромат, который не забудешь

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат копчёностей, мягкий разваренный горох и насыщенный бульон — этот суп невозможно не полюбить! Гороховый суп с копчёными рёбрышками насыщает, согревает и становится ещё вкуснее на следующий день.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

Хотите добиться идеальной консистенции? Берите колотый горох — он быстрее разварится и придаст супу кремовую текстуру. Если любите, чтобы горох ощущался в супе, можно использовать цельный, но тогда время варки увеличится.

Ингредиенты (на 8 порций):

Картофель — 400 г

Копчёные свиные рёбрышки — 600 г

Морковь — 200 г

Горох сушёный (колотый или цельный) — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Вода — 2 л

Как приготовить:

1. Варим бульон

Очистите лук и чеснок, положите их в кастрюлю. Добавьте копчёные рёбра, лавровый лист и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 20 минут.

2. Готовим мясо

Достаньте рёбрышки из кастрюли, дайте им немного остыть. После этого снимите мясо с костей и разберите на волокна.

3. Подготавливаем горох

Замочите горох на 2-3 часа в холодной воде, затем тщательно промойте и добавьте в бульон. Варите на медленном огне 1 час 20 минут до мягкости.

4. Добавляем овощи

Картофель нарежьте кубиками (примерно 1,5x1,5 см), морковь натрите на крупной тёрке. Положите овощи в суп, уменьшите огонь и варите ещё 10-15 минут.

5. Возвращаем мясо в суп

Добавьте подготовленное мясо, посолите, поперчите и варите ещё 5-7 минут.

6. Даем супу настояться

Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп на 15-20 минут.

7. Подача

Разлейте суп по тарелкам, добавьте сметану, свежую зелень или зелёный лук. Особенно вкусно будет с гренками из ржаного хлеба!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

