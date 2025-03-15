Аромат копчёностей, мягкий разваренный горох и насыщенный бульон — этот суп невозможно не полюбить! Гороховый суп с копчёными рёбрышками насыщает, согревает и становится ещё вкуснее на следующий день.
Хотите добиться идеальной консистенции? Берите колотый горох — он быстрее разварится и придаст супу кремовую текстуру. Если любите, чтобы горох ощущался в супе, можно использовать цельный, но тогда время варки увеличится.
Очистите лук и чеснок, положите их в кастрюлю. Добавьте копчёные рёбра, лавровый лист и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 20 минут.
Достаньте рёбрышки из кастрюли, дайте им немного остыть. После этого снимите мясо с костей и разберите на волокна.
Замочите горох на 2-3 часа в холодной воде, затем тщательно промойте и добавьте в бульон. Варите на медленном огне 1 час 20 минут до мягкости.
Картофель нарежьте кубиками (примерно 1,5x1,5 см), морковь натрите на крупной тёрке. Положите овощи в суп, уменьшите огонь и варите ещё 10-15 минут.
Добавьте подготовленное мясо, посолите, поперчите и варите ещё 5-7 минут.
Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп на 15-20 минут.
Разлейте суп по тарелкам, добавьте сметану, свежую зелень или зелёный лук. Особенно вкусно будет с гренками из ржаного хлеба!
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?