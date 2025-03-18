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Картофельная запеканка, которая свела с ума всех за столом — попробуйте этот рецепт

1:39
Еда

Картофельная запеканка с фаршем — это блюдо, которое всегда удаётся. Оно простое в приготовлении, но при этом получается невероятно вкусным, с хрустящей сырной корочкой и сочной начинкой.

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 2-3 ст. ложки растительного масла + немного для смазывания формы;
  • 600 г любого мясного фарша;
  • соль, чёрный перец — по вкусу;
  • 2 ч. ложки хмели-сунели (можно заменить любимыми специями);
  • 10-12 картофелин;
  • 300 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 150 г твёрдого сыра.

Как приготовить:

  1. Обжарьте фарш. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, специи и жарьте до готовности, периодически помешивая.
  2. Нарежьте картошку. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
  3. Приготовьте заливку. Взбейте молоко с яйцом, добавьте соль и специи.
  4. Соберите запеканку. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, затем фарш, накройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром.
  5. Запеките. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °С около 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10-15 минут до румяной корочки.

Запеканка получается невероятно нежной и ароматной. Она станет отличным вариантом для семейного ужина или уютного обеда!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента. Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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