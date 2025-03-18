Картофельная запеканка, которая свела с ума всех за столом — попробуйте этот рецепт

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с фаршем — это блюдо, которое всегда удаётся. Оно простое в приготовлении, но при этом получается невероятно вкусным, с хрустящей сырной корочкой и сочной начинкой.

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Ингредиенты:

1 луковица;

2-3 ст. ложки растительного масла + немного для смазывания формы;

600 г любого мясного фарша;

соль, чёрный перец — по вкусу;

2 ч. ложки хмели-сунели (можно заменить любимыми специями);

10-12 картофелин;

300 мл молока;

1 яйцо;

150 г твёрдого сыра.

Как приготовить:

Обжарьте фарш. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, специи и жарьте до готовности, периодически помешивая. Нарежьте картошку. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Приготовьте заливку. Взбейте молоко с яйцом, добавьте соль и специи. Соберите запеканку. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, затем фарш, накройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром. Запеките. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °С около 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10-15 минут до румяной корочки.

Запеканка получается невероятно нежной и ароматной. Она станет отличным вариантом для семейного ужина или уютного обеда!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента. Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.



