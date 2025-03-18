Картофельная запеканка, которая свела с ума всех за столом — попробуйте этот рецепт

Картофельная запеканка с фаршем — это блюдо, которое всегда удаётся. Оно простое в приготовлении, но при этом получается невероятно вкусным, с хрустящей сырной корочкой и сочной начинкой.
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Картофельная запеканка
Ингредиенты:
1 луковица;
2-3 ст. ложки растительного масла + немного для смазывания формы;
600 г любого мясного фарша;
соль, чёрный перец — по вкусу;
2 ч. ложки хмели-сунели (можно заменить любимыми специями);
10-12 картофелин;
300 мл молока;
1 яйцо;
150 г твёрдого сыра.
Как приготовить:
Обжарьте фарш. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, специи и жарьте до готовности, периодически помешивая.
Нарежьте картошку. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками.
Приготовьте заливку. Взбейте молоко с яйцом, добавьте соль и специи.
Соберите запеканку. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, затем фарш, накройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром.
Запеките. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °С около 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10-15 минут до румяной корочки.
Запеканка получается невероятно нежной и ароматной. Она станет отличным вариантом для семейного ужина или уютного обеда!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента. Запекают на противне в духовке или на сковороде. Перед запеканием блюдо смазывают сверху маслом и взбитым яйцом для поверхностной корочки.