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Алкоголь и женщины: почему спиртное особенно опасно для женского организма

4:26
Еда

Алкоголь окружён множеством мифов: кто-то считает его безобидным способом расслабиться, а кто-то — частью культуры и традиций. Однако реальность такова, что он не только вызывает зависимость, но и наносит необратимый вред организму.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Юлий Ψαρράκη, сертифицированный Alcohol Freedom Coach и автор книги "Пробки", рассказывает, как люди оказываются в "серой зоне" употребления алкоголя, почему этот напиток не имеет полезных свойств и как перепрограммировать своё сознание, чтобы изменить отношение к спиртному.

Что такое "пьющий серой зоны"?

Существует мнение, что проблема алкоголя касается только крайних случаев — либо человека, который не пьёт вовсе, либо того, кто не может без алкоголя ни дня. Но есть промежуточная категория, о которой говорят реже — "пьющие серой зоны" (gray area drinkers).

Это люди, которые употребляют алкоголь регулярно, но не считают себя зависимыми. Они могут не пить неделю или месяц, но рано или поздно возвращаются к привычному сценарию, потому что алкоголь стал частью их повседневности.

Признаки "пьющего серой зоны":

  • Вы осознаёте, что алкоголь влияет на вашу энергию, настроение и самочувствие.
  • Утром жалеете, что выпили, но к вечеру снова находите повод.
  • Алкоголь становится ритуалом — способом расслабиться, справиться с тревогой или развлечься.
  • Без алкоголя сложно представить отдых, общение и даже работу.

Как понять, что у вас проблема с алкоголем?

По словам Ψαρράκη, главный индикатор — внутренний конфликт. Если человек раз за разом сомневается, пить ему или нет, если испытывает угрызения совести, но продолжает, значит, алкоголь уже влияет на его жизнь.

"Важно не смотреть на окружающих, а честно ответить себе: какую роль играет алкоголь в моей жизни?"

Мифы об алкоголе: что нужно знать

Алкоголь в малых дозах полезен

На самом деле, нет безопасного количества алкоголя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует полный отказ, так как алкоголь канцероген и может вызывать онкологические заболевания.

Красное вино полезно для сердца

Исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя вредит сердечно-сосудистой системе.

Алкоголь расслабляет и снимает стресс

Наоборот, он усиливает тревожность и депрессию, меняя биохимию мозга.

Почему женщины особенно уязвимы?

За последние 30 лет расстройства употребления алкоголя среди женщин выросли на 80%. Это связано с физиологическими особенностями:

  • Женский организм медленнее расщепляет алкоголь, из-за чего токсическое воздействие сильнее.
  • Алкоголь повышает риск рака молочной железы — всего три бокала вина в неделю увеличивают вероятность на 15%, а бутылка вина — на 45%.
  • Регулярное употребление приводит к гормональным сбоям, проблемам с фертильностью и ускоренному старению.

Как разорвать порочный круг?

Резкий отказ — не всегда правильное решение.

Важно переосмыслить своё отношение к алкоголю и понять, что он не является наградой или способом справиться с трудностями.

Сила воли не поможет, если в голове алкоголь остаётся "ценностью".

Нужно перепрограммировать сознание, осознав, что алкоголь не решает проблем, а лишь создаёт новые.

Что делать, если хотите изменить отношение к алкоголю?

  1. Честно оцените свою связь с алкоголем.
  2. Изучите его влияние на организм, мозг и психику.
  3. Попробуйте перерыв — даже 30 дней без алкоголя дадут вам новый взгляд на себя.
  4. Замените алкоголь на другие способы расслабления (спорт, медитация, прогулки).
  5. Не бойтесь говорить об этом — алкогольная культура давит на нас, но главное — ваше здоровье и благополучие.

Алкоголь — это не просто привычка, а способ мышления. Изменив восприятие, можно разорвать зависимость, даже если она кажется незначительной. Главное — начать осознавать влияние алкоголя на вашу жизнь и не бояться перемен.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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