Алкоголь и женщины: почему спиртное особенно опасно для женского организма

Алкоголь окружён множеством мифов: кто-то считает его безобидным способом расслабиться, а кто-то — частью культуры и традиций. Однако реальность такова, что он не только вызывает зависимость, но и наносит необратимый вред организму.
Юлий Ψαρράκη, сертифицированный Alcohol Freedom Coach и автор книги "Пробки", рассказывает, как люди оказываются в "серой зоне" употребления алкоголя, почему этот напиток не имеет полезных свойств и как перепрограммировать своё сознание, чтобы изменить отношение к спиртному.
Существует мнение, что проблема алкоголя касается только крайних случаев — либо человека, который не пьёт вовсе, либо того, кто не может без алкоголя ни дня. Но есть промежуточная категория, о которой говорят реже — "пьющие серой зоны" (gray area drinkers).
Это люди, которые употребляют алкоголь регулярно, но не считают себя зависимыми. Они могут не пить неделю или месяц, но рано или поздно возвращаются к привычному сценарию, потому что алкоголь стал частью их повседневности.
Признаки "пьющего серой зоны":
По словам Ψαρράκη, главный индикатор — внутренний конфликт. Если человек раз за разом сомневается, пить ему или нет, если испытывает угрызения совести, но продолжает, значит, алкоголь уже влияет на его жизнь.
"Важно не смотреть на окружающих, а честно ответить себе: какую роль играет алкоголь в моей жизни?"
Алкоголь в малых дозах полезен
На самом деле, нет безопасного количества алкоголя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует полный отказ, так как алкоголь канцероген и может вызывать онкологические заболевания.
Красное вино полезно для сердца
Исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя вредит сердечно-сосудистой системе.
Алкоголь расслабляет и снимает стресс
Наоборот, он усиливает тревожность и депрессию, меняя биохимию мозга.
За последние 30 лет расстройства употребления алкоголя среди женщин выросли на 80%. Это связано с физиологическими особенностями:
Резкий отказ — не всегда правильное решение.
Важно переосмыслить своё отношение к алкоголю и понять, что он не является наградой или способом справиться с трудностями.
Сила воли не поможет, если в голове алкоголь остаётся "ценностью".
Нужно перепрограммировать сознание, осознав, что алкоголь не решает проблем, а лишь создаёт новые.
Алкоголь — это не просто привычка, а способ мышления. Изменив восприятие, можно разорвать зависимость, даже если она кажется незначительной. Главное — начать осознавать влияние алкоголя на вашу жизнь и не бояться перемен.
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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