Как не устроить погром на кухне, пытаясь почистить грецкие орехи

Грецкие орехи — ценный продукт, но их очистка может стать настоящим испытанием. Чтобы не тратить время и силы, стоит знать несколько эффективных способов, которые помогут быстро избавиться от скорлупы.
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Орехи
Лучшие способы очистки грецкого ореха
Кипяток - заливаем орехи горячей водой и ждём 15-40 минут, после чего скорлупа легко отходит.
Духовка - нагреваем орехи при 200°C в течение 10-15 минут, затем даём остыть и очищаем.
Микроволновка - используем режим "гриль" или "конвекция" на 2-3 минуты, после чего скорлупа становится податливой.
Пресс для чеснока - зажимаем орех в ёмкости и слегка нажимаем, пока скорлупа не треснет.
Орехокол - самый очевидный и удобный способ, но если его нет — не беда.
Нож - вставляем лезвие в трещину скорлупы и аккуратно проворачиваем, чтобы раскрыть орех.
Плоскогубцы - вставляем орех в инструмент и сжимаем, пока скорлупа не расколется.
Молоток - складываем орехи в мешок, кладём на доску и аккуратно разбиваем.
Скалка - кладём орехи в пакет, слегка прокатываем скалкой, пока скорлупа не треснет.
Комбинированный метод - если скорлупа крепкая, сначала прогреваем орехи в духовке, а затем используем механические способы.