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Как не устроить погром на кухне, пытаясь почистить грецкие орехи

2:22
Еда

Грецкие орехи — ценный продукт, но их очистка может стать настоящим испытанием. Чтобы не тратить время и силы, стоит знать несколько эффективных способов, которые помогут быстро избавиться от скорлупы.

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Лучшие способы очистки грецкого ореха

  1. Кипяток - заливаем орехи горячей водой и ждём 15-40 минут, после чего скорлупа легко отходит.
  2. Духовка - нагреваем орехи при 200°C в течение 10-15 минут, затем даём остыть и очищаем.
  3. Микроволновка - используем режим "гриль" или "конвекция" на 2-3 минуты, после чего скорлупа становится податливой.
  4. Пресс для чеснока - зажимаем орех в ёмкости и слегка нажимаем, пока скорлупа не треснет.
  5. Орехокол - самый очевидный и удобный способ, но если его нет — не беда.
  6. Нож - вставляем лезвие в трещину скорлупы и аккуратно проворачиваем, чтобы раскрыть орех.
  7. Плоскогубцы - вставляем орех в инструмент и сжимаем, пока скорлупа не расколется.
  8. Молоток - складываем орехи в мешок, кладём на доску и аккуратно разбиваем.
  9. Скалка - кладём орехи в пакет, слегка прокатываем скалкой, пока скорлупа не треснет.
  10. Комбинированный метод - если скорлупа крепкая, сначала прогреваем орехи в духовке, а затем используем механические способы.

Как очистить руки после работы с орехами

Грецкие орехи оставляют стойкие пятна на коже.

Чтобы избавиться от них, можно использовать:

  • Лимонный сок — протереть пятна ватным диском, смоченным в лимонном соке.
  • Лимонную кислоту — растворить 50 г кислоты в стакане тёплой воды и подержать руки в растворе.
  • Перекись водорода — смешать с водой 1:1, нанести на пятна и подождать 5-10 минут.
  • Морскую соль — приготовить ванночку с горячей водой и солью, подержать руки 10-15 минут.

Как правильно хранить очищенные орехи

  • В кладовой — 2-4 недели в герметичной таре.
  • В холодильнике — до 9 месяцев.
  • В морозилке — до 2 лет.

Теперь у вас есть все способы, чтобы быстро очистить грецкие орехи и сохранить их свежесть надолго!

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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