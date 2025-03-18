Как не устроить погром на кухне, пытаясь почистить грецкие орехи

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Грецкие орехи — ценный продукт, но их очистка может стать настоящим испытанием. Чтобы не тратить время и силы, стоит знать несколько эффективных способов, которые помогут быстро избавиться от скорлупы.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Лучшие способы очистки грецкого ореха

Кипяток - заливаем орехи горячей водой и ждём 15-40 минут, после чего скорлупа легко отходит. Духовка - нагреваем орехи при 200°C в течение 10-15 минут, затем даём остыть и очищаем. Микроволновка - используем режим "гриль" или "конвекция" на 2-3 минуты, после чего скорлупа становится податливой. Пресс для чеснока - зажимаем орех в ёмкости и слегка нажимаем, пока скорлупа не треснет. Орехокол - самый очевидный и удобный способ, но если его нет — не беда. Нож - вставляем лезвие в трещину скорлупы и аккуратно проворачиваем, чтобы раскрыть орех. Плоскогубцы - вставляем орех в инструмент и сжимаем, пока скорлупа не расколется. Молоток - складываем орехи в мешок, кладём на доску и аккуратно разбиваем. Скалка - кладём орехи в пакет, слегка прокатываем скалкой, пока скорлупа не треснет. Комбинированный метод - если скорлупа крепкая, сначала прогреваем орехи в духовке, а затем используем механические способы.

Как очистить руки после работы с орехами

Грецкие орехи оставляют стойкие пятна на коже.

Чтобы избавиться от них, можно использовать:

Лимонный сок — протереть пятна ватным диском, смоченным в лимонном соке.

Лимонную кислоту — растворить 50 г кислоты в стакане тёплой воды и подержать руки в растворе.

Перекись водорода — смешать с водой 1:1, нанести на пятна и подождать 5-10 минут.

Морскую соль — приготовить ванночку с горячей водой и солью, подержать руки 10-15 минут.

Как правильно хранить очищенные орехи

В кладовой — 2-4 недели в герметичной таре.

В холодильнике — до 9 месяцев.

В морозилке — до 2 лет.

Теперь у вас есть все способы, чтобы быстро очистить грецкие орехи и сохранить их свежесть надолго!

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



