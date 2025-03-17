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Рыбные дни в пост — что можно есть, а что под строгим запретом

1:18
Еда

Во время Великого поста 2025 года рыбу и морепродукты можно употреблять только три дня: 7, 12 и 13 апреля — в Благовещение, Вербное воскресенье и Лазареву субботу. Однако даже в эти дни важно соблюдать умеренность, чтобы не перегружать организм.

Минтай
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Минтай

Какую рыбу выбрать в пост

Диетологи рекомендуют нежирные сорта, которые легче усваиваются:

  • Треска
  • Хек
  • Минтай
  • Окунь
  • Судак

Эти виды рыбы содержат необходимый белок, но не нагружают пищеварение, особенно после длительного воздержания от животной пищи.

Что можно в Лазареву субботу

Помимо рыбы, разрешены и другие дары моря:

  • Красная и чёрная икра
  • Мидии, креветки, осьминоги, гребешки
  • Ракообразные

Они богаты белком, витаминами и микроэлементами, но при этом не содержат крови, поэтому допускаются в постном рационе.

Чего стоит избегать

  • Копчёной и солёной рыбы — из-за большого количества соли и возможной нагрузки на организм.
  • Жирных сортов (осетрина, сёмга) — после растительного питания они могут вызвать дискомфорт.

Главное — соблюдать умеренность, чтобы не свести на нет все усилия поста и не навредить здоровью.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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