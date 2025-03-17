Рыбные дни в пост — что можно есть, а что под строгим запретом

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время Великого поста 2025 года рыбу и морепродукты можно употреблять только три дня: 7, 12 и 13 апреля — в Благовещение, Вербное воскресенье и Лазареву субботу. Однако даже в эти дни важно соблюдать умеренность, чтобы не перегружать организм.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

Какую рыбу выбрать в пост

Диетологи рекомендуют нежирные сорта, которые легче усваиваются:

Треска

Хек

Минтай

Окунь

Судак

Эти виды рыбы содержат необходимый белок, но не нагружают пищеварение, особенно после длительного воздержания от животной пищи.

Что можно в Лазареву субботу

Помимо рыбы, разрешены и другие дары моря:

Красная и чёрная икра

Мидии, креветки, осьминоги, гребешки

Ракообразные

Они богаты белком, витаминами и микроэлементами, но при этом не содержат крови, поэтому допускаются в постном рационе.

Чего стоит избегать

Копчёной и солёной рыбы — из-за большого количества соли и возможной нагрузки на организм.

Жирных сортов (осетрина, сёмга) — после растительного питания они могут вызвать дискомфорт.

Главное — соблюдать умеренность, чтобы не свести на нет все усилия поста и не навредить здоровью.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.



