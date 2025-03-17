Рыбные дни в пост — что можно есть, а что под строгим запретом

Во время Великого поста 2025 года рыбу и морепродукты можно употреблять только три дня: 7, 12 и 13 апреля — в Благовещение, Вербное воскресенье и Лазареву субботу. Однако даже в эти дни важно соблюдать умеренность, чтобы не перегружать организм.
Диетологи рекомендуют нежирные сорта, которые легче усваиваются:
Эти виды рыбы содержат необходимый белок, но не нагружают пищеварение, особенно после длительного воздержания от животной пищи.
Помимо рыбы, разрешены и другие дары моря:
Они богаты белком, витаминами и микроэлементами, но при этом не содержат крови, поэтому допускаются в постном рационе.
Главное — соблюдать умеренность, чтобы не свести на нет все усилия поста и не навредить здоровью.
Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
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