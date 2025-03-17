Керамическая посуда портится быстрее, чем кажется — одна ошибка, которая её убивает

Керамическая посуда давно завоевала место на кухнях благодаря своей эстетике и удобству. Однако её использование требует соблюдения определённых правил. Представители Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при выборе и уходе за такой утварью.

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Что нужно знать о керамической посуде

Отличная теплоизоляция , но чувствительность к температурным перепадам. Не стоит ставить холодную керамику в разогретую духовку или отправлять горячее блюдо в холодильник — резкий перепад может привести к трещинам.

, но чувствительность к температурным перепадам. Не стоит ставить холодную керамику в разогретую духовку или отправлять горячее блюдо в холодильник — резкий перепад может привести к трещинам. Глазурованная или нет? Открытая керамика активно впитывает жир и запахи, а мыть такую посуду — настоящее испытание. Глазурованное покрытие решает эту проблему.

Открытая керамика активно впитывает жир и запахи, а мыть такую посуду — настоящее испытание. Глазурованное покрытие решает эту проблему. Осторожно с повреждениями! Царапины и сколы не только портят внешний вид, но и могут привести к высвобождению вредных веществ, включая соли тяжёлых металлов. Повреждённую посуду лучше сразу утилизировать.

Царапины и сколы не только портят внешний вид, но и могут привести к высвобождению вредных веществ, включая соли тяжёлых металлов. Повреждённую посуду лучше сразу утилизировать. Глиняная посуда должна "дышать". Если хранить её закрытой, появится неприятный запах.

Как продлить срок службы керамической посуды

Не подвергайте её резким перепадам температур.

Выбирайте глазурованные изделия для удобного ухода.

Избегайте металлических губок и агрессивных моющих средств.

Не храните в закрытом виде, чтобы избежать затхлого запаха.

Следуя этим рекомендациям, можно не только продлить срок службы посуды, но и сохранить её внешний вид и безопасность.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

