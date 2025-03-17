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Керамическая посуда портится быстрее, чем кажется — одна ошибка, которая её убивает

Еда

Керамическая посуда давно завоевала место на кухнях благодаря своей эстетике и удобству. Однако её использование требует соблюдения определённых правил. Представители Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при выборе и уходе за такой утварью.

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Что нужно знать о керамической посуде

  • Отличная теплоизоляция, но чувствительность к температурным перепадам. Не стоит ставить холодную керамику в разогретую духовку или отправлять горячее блюдо в холодильник — резкий перепад может привести к трещинам.
  • Глазурованная или нет? Открытая керамика активно впитывает жир и запахи, а мыть такую посуду — настоящее испытание. Глазурованное покрытие решает эту проблему.
  • Осторожно с повреждениями! Царапины и сколы не только портят внешний вид, но и могут привести к высвобождению вредных веществ, включая соли тяжёлых металлов. Повреждённую посуду лучше сразу утилизировать.
  • Глиняная посуда должна "дышать". Если хранить её закрытой, появится неприятный запах.

Как продлить срок службы керамической посуды

  • Не подвергайте её резким перепадам температур.
  • Выбирайте глазурованные изделия для удобного ухода.
  • Избегайте металлических губок и агрессивных моющих средств.
  • Не храните в закрытом виде, чтобы избежать затхлого запаха.

Следуя этим рекомендациям, можно не только продлить срок службы посуды, но и сохранить её внешний вид и безопасность.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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