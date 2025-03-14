Быстрые хачапури без дрожжей — мягкое тесто и тянущийся сыр

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Хачапури — знаменитая грузинская лепёшка с сырной начинкой, которая имеет множество вариаций. В Имеретии её делают в виде круглых лепёшек, а в Аджарии — в форме лодочки с яйцом. Но если у вас нет времени на сложное тесто, попробуйте хачапури на творожном тесте. Оно получается мягким, с приятными молочными нотками, а на приготовление уходит всего 40 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Ингредиенты (на 2 порции):

Творог — 200 г

Мука пшеничная — 130 г (1 стакан)

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

Сливочное масло — 10 г

Сыр (сулугуни или другой тягучий) — 120 г

Как приготовить хачапури на творожном тесте?

1. Подготовьте продукты

Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Отделите белки от желтков и натрите сыр на крупной тёрке.

2. Замесите тесто

Смешайте творог, 1 яичный белок, муку, разрыхлитель, соль и 50 г натёртого сыра. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам (это займет 4-5 минут). Оставьте его "отдохнуть" на 3-4 минуты.

3. Подготовьте начинку

Смешайте оставшийся тёртый сыр с размягчённым сливочным маслом.

4. Формируем лодочки

Разделите тесто на 2 части и раскатайте каждую в овал толщиной 3 мм. В центр положите начинку, отступая по 1 см от края. Заверните длинные края внутрь, чтобы получилась лодочка, и хорошо защипните концы.

5. Выпекаем

Выложите хачапури на противень с пергаментом, смажьте бортики белком и отправьте в духовку при 180 °C на 20 минут.

6. Добавляем яйцо

Достаньте хачапури из духовки, осторожно положите по 1 желтку в центр каждой лодочки и запекайте ещё 2-3 минуты.

7. Подача

Готовые хачапури подавайте горячими, пока тянется сыр. Для аромата можно украсить свежей зеленью.

Полезные советы

Хотите сделать выпечку полезнее? Замените часть муки на цельнозерновую или рисовую.

Не любите сулугуни? Можно использовать моцареллу или смесь нескольких сыров.

Чтобы тесто было ещё воздушнее, вместо разрыхлителя добавьте 0,5 ч. л. соды, гашённой лимонным соком.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

