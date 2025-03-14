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Быстрые хачапури без дрожжей — мягкое тесто и тянущийся сыр

2:42
Еда

Хачапури — знаменитая грузинская лепёшка с сырной начинкой, которая имеет множество вариаций. В Имеретии её делают в виде круглых лепёшек, а в Аджарии — в форме лодочки с яйцом. Но если у вас нет времени на сложное тесто, попробуйте хачапури на творожном тесте. Оно получается мягким, с приятными молочными нотками, а на приготовление уходит всего 40 минут!

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Творог — 200 г
  • Мука пшеничная — 130 г (1 стакан)
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)
  • Сливочное масло — 10 г
  • Сыр (сулугуни или другой тягучий) — 120 г

Как приготовить хачапури на творожном тесте?

1. Подготовьте продукты

Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Отделите белки от желтков и натрите сыр на крупной тёрке.

2. Замесите тесто

Смешайте творог, 1 яичный белок, муку, разрыхлитель, соль и 50 г натёртого сыра. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам (это займет 4-5 минут). Оставьте его "отдохнуть" на 3-4 минуты.

3. Подготовьте начинку

Смешайте оставшийся тёртый сыр с размягчённым сливочным маслом.

4. Формируем лодочки

Разделите тесто на 2 части и раскатайте каждую в овал толщиной 3 мм. В центр положите начинку, отступая по 1 см от края. Заверните длинные края внутрь, чтобы получилась лодочка, и хорошо защипните концы.

5. Выпекаем

Выложите хачапури на противень с пергаментом, смажьте бортики белком и отправьте в духовку при 180 °C на 20 минут.

6. Добавляем яйцо

Достаньте хачапури из духовки, осторожно положите по 1 желтку в центр каждой лодочки и запекайте ещё 2-3 минуты.

7. Подача

Готовые хачапури подавайте горячими, пока тянется сыр. Для аромата можно украсить свежей зеленью.

Полезные советы

  • Хотите сделать выпечку полезнее? Замените часть муки на цельнозерновую или рисовую.
  • Не любите сулугуни? Можно использовать моцареллу или смесь нескольких сыров.
  • Чтобы тесто было ещё воздушнее, вместо разрыхлителя добавьте 0,5 ч. л. соды, гашённой лимонным соком.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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