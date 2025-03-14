Быстрые хачапури без дрожжей — мягкое тесто и тянущийся сыр

Хачапури — знаменитая грузинская лепёшка с сырной начинкой, которая имеет множество вариаций. В Имеретии её делают в виде круглых лепёшек, а в Аджарии — в форме лодочки с яйцом. Но если у вас нет времени на сложное тесто, попробуйте хачапури на творожном тесте. Оно получается мягким, с приятными молочными нотками, а на приготовление уходит всего 40 минут!
Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Отделите белки от желтков и натрите сыр на крупной тёрке.
Смешайте творог, 1 яичный белок, муку, разрыхлитель, соль и 50 г натёртого сыра. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам (это займет 4-5 минут). Оставьте его "отдохнуть" на 3-4 минуты.
Смешайте оставшийся тёртый сыр с размягчённым сливочным маслом.
Разделите тесто на 2 части и раскатайте каждую в овал толщиной 3 мм. В центр положите начинку, отступая по 1 см от края. Заверните длинные края внутрь, чтобы получилась лодочка, и хорошо защипните концы.
Выложите хачапури на противень с пергаментом, смажьте бортики белком и отправьте в духовку при 180 °C на 20 минут.
Достаньте хачапури из духовки, осторожно положите по 1 желтку в центр каждой лодочки и запекайте ещё 2-3 минуты.
Готовые хачапури подавайте горячими, пока тянется сыр. Для аромата можно украсить свежей зеленью.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.
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