Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то

Курица — один из самых популярных источников белка, особенно среди тех, кто следит за своим питанием и хочет поддерживать мышечную массу. Чаще всего считается, что куриная грудка - чемпион по содержанию белка, но это не совсем так. Некоторые части курицы могут быть не только не хуже, но даже лучше по количеству белка и другим питательным свойствам.
Куриная грудка всегда была фаворитом среди спортсменов и приверженцев правильного питания. Действительно, она содержит примерно 31 г белка на 100 г продукта и всего 1-2 г жира, что делает её диетическим мясом.
Однако куриные бедра и голени тоже достойны внимания. В них белка немного меньше — около 26 г на 100 г, но за счёт большего количества жира (до 8 г) они более сочные и насыщенные.
Что это значит?
Содержат много железа, что важно для профилактики анемии
Более сочные и ароматные, чем грудка
Богаты полезными жирами, которые дают долгую сытость
Как лучше готовить куриное мясо?
Чтобы сохранить максимум белка и пользы, стоит обратить внимание на способы приготовления:
Всё зависит от ваших целей:
Самое главное — сбалансировать питание, чтобы получать достаточно белка, полезных жиров и витаминов.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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