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Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то

2:39
Еда

Не грудка! Какая часть курицы на самом деле содержит больше белка

Курица — один из самых популярных источников белка, особенно среди тех, кто следит за своим питанием и хочет поддерживать мышечную массу. Чаще всего считается, что куриная грудка - чемпион по содержанию белка, но это не совсем так. Некоторые части курицы могут быть не только не хуже, но даже лучше по количеству белка и другим питательным свойствам.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Какая часть курицы богаче белком?

Куриная грудка всегда была фаворитом среди спортсменов и приверженцев правильного питания. Действительно, она содержит примерно 31 г белка на 100 г продукта и всего 1-2 г жира, что делает её диетическим мясом.

Однако куриные бедра и голени тоже достойны внимания. В них белка немного меньше — около 26 г на 100 г, но за счёт большего количества жира (до 8 г) они более сочные и насыщенные.

Что это значит?

  • Если вам важен максимальный белок и минимум жира, грудка остаётся лучшим выбором.
  • Если вам нужно сочнее мясо с более выраженным вкусом, бедра могут быть отличной альтернативой.

Преимущества других частей курицы

Бедра и голени

Содержат много железа, что важно для профилактики анемии

Более сочные и ароматные, чем грудка

Богаты полезными жирами, которые дают долгую сытость

Куриные крылья

  • Имеют выраженный вкус благодаря сочетанию кожи и мяса
  • Отлично подходят для запекания и гриля
  • Содержат меньше белка, но более калорийны

Печень и субпродукты

  • Источник витаминов группы B и железа
  • Хороший вариант для укрепления иммунитета и работы мозга

Как лучше готовить куриное мясо?

Чтобы сохранить максимум белка и пользы, стоит обратить внимание на способы приготовления:

  • Отваривание и запекание - самые полезные методы, которые сохраняют белок и не добавляют лишнего жира.
  • Гриль - идеальный вариант, если не использовать слишком много масла.
  • Жарка - вкусно, но не лучший вариант для здоровья.

Что выбрать: грудку или бедро?

Всё зависит от ваших целей:

  • Для сушки, диеты и похудения → куриная грудка
  • Для набора массы и вкуса → куриные бедра
  • Для разнообразия и пользы → печень, субпродукты

Самое главное — сбалансировать питание, чтобы получать достаточно белка, полезных жиров и витаминов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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