Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Не грудка! Какая часть курицы на самом деле содержит больше белка

Курица — один из самых популярных источников белка, особенно среди тех, кто следит за своим питанием и хочет поддерживать мышечную массу. Чаще всего считается, что куриная грудка - чемпион по содержанию белка, но это не совсем так. Некоторые части курицы могут быть не только не хуже, но даже лучше по количеству белка и другим питательным свойствам.

Фото: freepik сырая куриная грудка

Какая часть курицы богаче белком?

Куриная грудка всегда была фаворитом среди спортсменов и приверженцев правильного питания. Действительно, она содержит примерно 31 г белка на 100 г продукта и всего 1-2 г жира, что делает её диетическим мясом.

Однако куриные бедра и голени тоже достойны внимания. В них белка немного меньше — около 26 г на 100 г, но за счёт большего количества жира (до 8 г) они более сочные и насыщенные.

Что это значит?

Если вам важен максимальный белок и минимум жира , грудка остаётся лучшим выбором.

, грудка остаётся лучшим выбором. Если вам нужно сочнее мясо с более выраженным вкусом, бедра могут быть отличной альтернативой.

Преимущества других частей курицы

Бедра и голени

Содержат много железа, что важно для профилактики анемии

Более сочные и ароматные, чем грудка

Богаты полезными жирами, которые дают долгую сытость

Куриные крылья

Имеют выраженный вкус благодаря сочетанию кожи и мяса

благодаря сочетанию кожи и мяса Отлично подходят для запекания и гриля

Содержат меньше белка, но более калорийны

Печень и субпродукты

Источник витаминов группы B и железа

Хороший вариант для укрепления иммунитета и работы мозга

Как лучше готовить куриное мясо?

Чтобы сохранить максимум белка и пользы, стоит обратить внимание на способы приготовления:

Отваривание и запекание - самые полезные методы, которые сохраняют белок и не добавляют лишнего жира.

- самые полезные методы, которые сохраняют белок и не добавляют лишнего жира. Гриль - идеальный вариант, если не использовать слишком много масла.

- идеальный вариант, если не использовать слишком много масла. Жарка - вкусно, но не лучший вариант для здоровья.

Что выбрать: грудку или бедро?

Всё зависит от ваших целей:

Для сушки, диеты и похудения → куриная грудка

→ куриная грудка Для набора массы и вкуса → куриные бедра

→ куриные бедра Для разнообразия и пользы → печень, субпродукты

Самое главное — сбалансировать питание, чтобы получать достаточно белка, полезных жиров и витаминов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

