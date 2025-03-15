Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берегите себя: Виторган заинтриговал посланием перед операцией
Санкции США вынуждают Китай отказаться от российской нефти
Тайное место на Карибах, где можно поплавать со скатами
Развод спустя год после свадьбы: певица Алекса ушла от мужа-тренера
Устали от изнурительных тренировок? Это просто упражнение заменит целый комплекс
Платные ИИ обещают точность, но дают ложь — кто и зачем продаёт дезинформацию
Животные помнят нас дольше, чем мы думаем: доказательство — этот кот, нашедший путь домой
Проверенные способы крепления ванны: забудьте о трещинах и протечках
СДВГ или просто нехватка сна: где проходит грань

Эта специя снизит уровень холестерина за 3 месяца: все секреты куркумы

2:16
Еда

Куркума — это не только популярная специя, придающая блюдам яркий цвет и аромат, но и мощное средство для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Основной активный компонент куркумы — куркумин — обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает её незаменимой в борьбе с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина.

Куркума
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куркума

Польза куркумы для сосудов:

  • Снижение холестерина: Куркумин способствует уменьшению липидных отложений на стенках артерий, снижая уровень "плохого" холестерина и предотвращая образование атеросклеротических бляшек.

  • Улучшение эластичности сосудов: Регулярное употребление куркумы помогает укрепить стенки сосудов, повышая их гибкость и снижая риск повреждений.

  • Разжижение крови: Куркума обладает способностью снижать вязкость крови, что предотвращает образование тромбов и улучшает общее кровообращение.

Как включить куркуму в рацион:

  • Добавляйте в блюда: Куркума отлично сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами, придавая им пикантный вкус и аромат.

  • Напитки с куркумой: Попробуйте добавить щепотку куркумы в тёплое молоко или чай для получения полезного напитка.

  • Смузи и соки: Небольшое количество куркумы можно добавить в фруктовые или овощные смузи для усиления их полезных свойств.

Рекомендации по употреблению:

  • Дозировка: Рекомендуется употреблять не более 1 чайной ложки куркумы в день, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

  • Противопоказания: Людям с заболеваниями желчного пузыря или склонностью к образованию камней следует проконсультироваться с врачом перед включением куркумы в рацион.

  • Биодоступность: Для лучшего усвоения куркумина рекомендуется сочетать куркуму с чёрным перцем или жиросодержащими продуктами.

Включение куркумы в ежедневное питание может значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и общее самочувствие. Однако важно помнить о сбалансированном питании и здоровом образе жизни для достижения максимального эффекта.

Уточнения

Курку́ма ароматная (лат. Cúrcuma aromatica) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae), иногда упоминается под названием «индийский шафран».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Тайное место на Карибах, где можно поплавать со скатами
Развод спустя год после свадьбы: певица Алекса ушла от мужа-тренера
Устали от изнурительных тренировок? Это просто упражнение заменит целый комплекс
Платные ИИ обещают точность, но дают ложь — кто и зачем продаёт дезинформацию
Животные помнят нас дольше, чем мы думаем: доказательство — этот кот, нашедший путь домой
Эта специя снизит уровень холестерина за 3 месяца: все секреты куркумы
Проверенные способы крепления ванны: забудьте о трещинах и протечках
СДВГ или просто нехватка сна: где проходит грань
Маски, витамины, уход — но волосы всё равно выпадают? Разбираемся, что вы делаете не так
Алкотестер показал промилле, но чек не выдали — есть ли шанс оспорить штраф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.