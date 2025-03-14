Ребёнок будет есть каждый день: секрет идеальной творожной запеканки

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сытные и полезные завтраки? Тогда попробуйте мою любимую творожную запеканку — она такая нежная, что просто тает во рту! Я готовлю её каждую неделю, и она не надоедает. Даже мой муж теперь не представляет утро без неё! А самое главное — никаких сложных ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

Что делает эту запеканку особенной?

Готовится без муки - легкая и воздушная консистенция

Простые ингредиенты - всё найдётся в любом холодильнике

Полезный состав - творог, яйца, сметана и минимум сахара

Можно адаптировать по вкусу - добавляйте изюм, курагу, цитрусовую цедру или даже тыкву!

Ингредиенты (на 6 порций)

Творог - 500 г (берите жирный и качественный)

- 500 г (берите жирный и качественный) Сметана - 5 ст. л.

- 5 ст. л. Манная крупа - 2 ст. л.

- 2 ст. л. Яйца - 2 шт.

- 2 шт. Сахар - 3 ст. л.

- 3 ст. л. Ванильный сахар - 1 ст. л.

- 1 ст. л. Масло сливочное - 1 ст. л. (для смазывания формы)

- 1 ст. л. (для смазывания формы) Соль - щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка манки

Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.

Шаг 2: Подготавливаем творог

Используйте жирный творог хорошего качества - именно он сделает запеканку вкусной. Чтобы добиться идеальной текстуры, протрите его через сито или взбейте блендером.

Шаг 3: Соединяем ингредиенты

В протёртый творог добавляем:

Набухшую манку

Яйца

Сахар

Ванильный сахар

Щепотку соли

Тщательно перемешиваем до однородной массы (можно использовать миксер).

Шаг 4: Выпекаем

Форму смазываем маслом, выливаем смесь и ставим в разогретую до 180°C духовку. Выпекаем 30 минут до золотистой корочки.

Шаг 5: Подача

Готовую запеканку нарезаем порционно и подаём со сгущённым молоком, мёдом, вареньем или повидлом. Это просто восторг!

Совет: Хотите разнообразия? Добавьте в тесто изюм, орехи, кокосовую стружку или цедру лимона - и получите новый вкус!

Калорийность (на 100 г)

Калории : 230 ккал

: 230 ккал Белки : 11 г

: 11 г Жиры : 10 г

: 10 г Углеводы: 23 г

Как хранить

В холодильнике до 4 дней (в герметичном контейнере)

(в герметичном контейнере) В морозильнике до 1 месяца (в плёнке или пакете)

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

