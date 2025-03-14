Ребёнок будет есть каждый день: секрет идеальной творожной запеканки

Любите сытные и полезные завтраки? Тогда попробуйте мою любимую творожную запеканку — она такая нежная, что просто тает во рту! Я готовлю её каждую неделю, и она не надоедает. Даже мой муж теперь не представляет утро без неё! А самое главное — никаких сложных ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса.
Готовится без муки - легкая и воздушная консистенция
Простые ингредиенты - всё найдётся в любом холодильнике
Полезный состав - творог, яйца, сметана и минимум сахара
Можно адаптировать по вкусу - добавляйте изюм, курагу, цитрусовую цедру или даже тыкву!
Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.
Используйте жирный творог хорошего качества - именно он сделает запеканку вкусной. Чтобы добиться идеальной текстуры, протрите его через сито или взбейте блендером.
В протёртый творог добавляем:
Тщательно перемешиваем до однородной массы (можно использовать миксер).
Форму смазываем маслом, выливаем смесь и ставим в разогретую до 180°C духовку. Выпекаем 30 минут до золотистой корочки.
Готовую запеканку нарезаем порционно и подаём со сгущённым молоком, мёдом, вареньем или повидлом. Это просто восторг!
Совет: Хотите разнообразия? Добавьте в тесто изюм, орехи, кокосовую стружку или цедру лимона - и получите новый вкус!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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