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Ребёнок будет есть каждый день: секрет идеальной творожной запеканки

2:38
Еда

Любите сытные и полезные завтраки? Тогда попробуйте мою любимую творожную запеканку — она такая нежная, что просто тает во рту! Я готовлю её каждую неделю, и она не надоедает. Даже мой муж теперь не представляет утро без неё! А самое главное — никаких сложных ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса.

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

Что делает эту запеканку особенной?

Готовится без муки - легкая и воздушная консистенция
Простые ингредиенты - всё найдётся в любом холодильнике
Полезный состав - творог, яйца, сметана и минимум сахара
Можно адаптировать по вкусу - добавляйте изюм, курагу, цитрусовую цедру или даже тыкву!

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Творог - 500 г (берите жирный и качественный)
  • Сметана - 5 ст. л.
  • Манная крупа - 2 ст. л.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Ванильный сахар - 1 ст. л.
  • Масло сливочное - 1 ст. л. (для смазывания формы)
  • Соль - щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка манки

Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 30 минут, чтобы она набухла.

Шаг 2: Подготавливаем творог

Используйте жирный творог хорошего качества - именно он сделает запеканку вкусной. Чтобы добиться идеальной текстуры, протрите его через сито или взбейте блендером.

Шаг 3: Соединяем ингредиенты

В протёртый творог добавляем:

  • Набухшую манку
  • Яйца
  • Сахар
  • Ванильный сахар
  • Щепотку соли

Тщательно перемешиваем до однородной массы (можно использовать миксер).

Шаг 4: Выпекаем

Форму смазываем маслом, выливаем смесь и ставим в разогретую до 180°C духовку. Выпекаем 30 минут до золотистой корочки.

Шаг 5: Подача

Готовую запеканку нарезаем порционно и подаём со сгущённым молоком, мёдом, вареньем или повидлом. Это просто восторг!

Совет: Хотите разнообразия? Добавьте в тесто изюм, орехи, кокосовую стружку или цедру лимона - и получите новый вкус!

Калорийность (на 100 г)

  • Калории: 230 ккал
  • Белки: 11 г
  • Жиры: 10 г
  • Углеводы: 23 г

Как хранить

  • В холодильнике до 4 дней (в герметичном контейнере)
  • В морозильнике до 1 месяца (в плёнке или пакете)

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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