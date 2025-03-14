Этот забытый суп вернёт вас в детство: попробуйте шурпу по нашему рецепту

Шурпа — это традиционный восточный суп, известный своим насыщенным вкусом и ароматом. Он готовится из мяса, овощей и специй, что делает его сытным и питательным блюдом. Наилучший вкус шурпа приобретает, когда приготовлена на костре, но и в домашних условиях она получается не менее вкусной.
Подготовка мяса: Нарежьте телятину или баранину на крупные куски, промойте и залейте холодной водой в кастрюле. Доведите до кипения, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, снова залейте чистой водой и доведите до кипения на медленном огне.
Добавление лука: В бульон добавьте целую очищенную луковицу для аромата.
Подготовка овощей: Очистите картофель и морковь, нарежьте их крупными кусками. С помидоров снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте крупными кусками.
Варка супа: Через полтора часа после начала варки мяса добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут. Затем добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте ещё 30 минут.
Приправы и специи: За 10-15 минут до готовности добавьте в суп специи по вкусу и измельчённый чеснок.
Подача: Готовую шурпу разлейте по тарелкам и обильно посыпьте рубленой кинзой и зелёным луком. Подавайте горячей.
Приятного аппетита!
Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.
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