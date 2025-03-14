Этот забытый суп вернёт вас в детство: попробуйте шурпу по нашему рецепту

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Шурпа — это традиционный восточный суп, известный своим насыщенным вкусом и ароматом. Он готовится из мяса, овощей и специй, что делает его сытным и питательным блюдом. Наилучший вкус шурпа приобретает, когда приготовлена на костре, но и в домашних условиях она получается не менее вкусной.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik шурпа

Ингредиенты:

Телятина или баранина — 1,5 кг ​

​ Картофель — 5-6 средних клубней ​

​ Морковь — 1 шт. ​

​ Лук репчатый — 1 шт. ​

​ Помидоры — 2-3 шт. ​

​ Болгарский перец — 2 шт.

Острый красный перец — по вкусу ​

​ Чеснок — 5-7 зубчиков ​

​ Лавровый лист, кориандр — по вкусу ​

​ Кинза и зелёный лук — для подачи ​

Подготовка мяса: Нарежьте телятину или баранину на крупные куски, промойте и залейте холодной водой в кастрюле. Доведите до кипения, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, снова залейте чистой водой и доведите до кипения на медленном огне.​ Добавление лука: В бульон добавьте целую очищенную луковицу для аромата.​ Подготовка овощей: Очистите картофель и морковь, нарежьте их крупными кусками. С помидоров снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте крупными кусками.​ Варка супа: Через полтора часа после начала варки мяса добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут. Затем добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте ещё 30 минут.​ Приправы и специи: За 10-15 минут до готовности добавьте в суп специи по вкусу и измельчённый чеснок.​ Подача: Готовую шурпу разлейте по тарелкам и обильно посыпьте рубленой кинзой и зелёным луком. Подавайте горячей.​

Приятного аппетита!

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

