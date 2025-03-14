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Этот забытый суп вернёт вас в детство: попробуйте шурпу по нашему рецепту

1:58
Еда

Шурпа — это традиционный восточный суп, известный своим насыщенным вкусом и ароматом. Он готовится из мяса, овощей и специй, что делает его сытным и питательным блюдом. Наилучший вкус шурпа приобретает, когда приготовлена на костре, но и в домашних условиях она получается не менее вкусной.

шурпа
Фото: Freepik by Designed by Freepik
шурпа

Ингредиенты:

  • Телятина или баранина — 1,5 кг
  • Картофель — 5-6 средних клубней
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Острый красный перец — по вкусу
  • Чеснок — 5-7 зубчиков
  • Лавровый лист, кориандр — по вкусу
  • Кинза и зелёный лук — для подачи

  1. Подготовка мяса: Нарежьте телятину или баранину на крупные куски, промойте и залейте холодной водой в кастрюле. Доведите до кипения, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю, снова залейте чистой водой и доведите до кипения на медленном огне.

  2. Добавление лука: В бульон добавьте целую очищенную луковицу для аромата.

  3. Подготовка овощей: Очистите картофель и морковь, нарежьте их крупными кусками. С помидоров снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте крупными кусками.

  4. Варка супа: Через полтора часа после начала варки мяса добавьте в бульон картофель и морковь, варите 40 минут. Затем добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте ещё 30 минут.

  5. Приправы и специи: За 10-15 минут до готовности добавьте в суп специи по вкусу и измельчённый чеснок.

  6. Подача: Готовую шурпу разлейте по тарелкам и обильно посыпьте рубленой кинзой и зелёным луком. Подавайте горячей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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