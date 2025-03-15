Картофельная запеканка с фрикадельками: так вкусно, что хочется спрятать от семьи

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Картофельная запеканка с фрикадельками — это сытное и аппетитное блюдо, которое объединяет нежное картофельное пюре и сочные мясные шарики. Такое сочетание делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина.​

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Ингредиенты

5 средних картофелин ​

​ 500 г готовых фрикаделек ​

​ 4 ст. л. томатного соуса ​

​ 120 г полутвердого сыра ​

​ 3-4 веточки петрушки ​

Приготовление:

Подготовка картофеля: очистите картофель и отварите до мягкости. Слейте воду, сохранив 100 мл отвара. Разомните картофель в пюре, добавив сохранённый отвар, и взбейте миксером на низкой скорости для получения воздушной консистенции.​ Обжарка фрикаделек: в глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла. Обжаривайте фрикадельки около 7 минут, периодически встряхивая сковороду для равномерной золотистой корочки.​ Тушение в соусе: смешайте томатный соус с 180 мл тёплой воды и влейте в сковороду к фрикаделькам. Тушите под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.​ Сборка запеканки: разогрейте духовку до 190 °C. Жаропрочную форму смажьте маслом. Выложите картофельное пюре, разровняйте его. Сверху равномерно распределите фрикадельки вместе с соусом.​ Запекание: поставьте форму в центр разогретой духовки и запекайте 20 минут. Затем посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.​ Подача: перед подачей украсьте запеканку свежей петрушкой. Подавайте как самостоятельное блюдо или с салатом из свежих овощей.​

Советы

Вариации фрикаделек: вы можете использовать как домашние, так и покупные фрикадельки. Для разнообразия попробуйте добавить в фарш любимые специи или зелень.​

Соус: если предпочитаете более насыщенный вкус, используйте томатный соус с добавлением чеснока и базилика.​

Сыр: выбор сыра влияет на вкус блюда. Полутвёрдые сыры, такие как гауда или чеддер, придадут кремовую текстуру и аппетитную корочку.​

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и богатый вкус, делая его отличным выбором для повседневного меню.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

