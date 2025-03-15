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Картофельная запеканка с фрикадельками: так вкусно, что хочется спрятать от семьи

2:32
Еда

Картофельная запеканка с фрикадельками — это сытное и аппетитное блюдо, которое объединяет нежное картофельное пюре и сочные мясные шарики. Такое сочетание делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Ингредиенты

  • 5 средних картофелин
  • 500 г готовых фрикаделек
  • 4 ст. л. томатного соуса
  • 120 г полутвердого сыра
  • 3-4 веточки петрушки

Приготовление:

  1. Подготовка картофеля: очистите картофель и отварите до мягкости. Слейте воду, сохранив 100 мл отвара. Разомните картофель в пюре, добавив сохранённый отвар, и взбейте миксером на низкой скорости для получения воздушной консистенции.

  2. Обжарка фрикаделек: в глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла. Обжаривайте фрикадельки около 7 минут, периодически встряхивая сковороду для равномерной золотистой корочки.

  3. Тушение в соусе: смешайте томатный соус с 180 мл тёплой воды и влейте в сковороду к фрикаделькам. Тушите под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.

  4. Сборка запеканки: разогрейте духовку до 190 °C. Жаропрочную форму смажьте маслом. Выложите картофельное пюре, разровняйте его. Сверху равномерно распределите фрикадельки вместе с соусом.

  5. Запекание: поставьте форму в центр разогретой духовки и запекайте 20 минут. Затем посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

  6. Подача: перед подачей украсьте запеканку свежей петрушкой. Подавайте как самостоятельное блюдо или с салатом из свежих овощей.

Советы

  • Вариации фрикаделек: вы можете использовать как домашние, так и покупные фрикадельки. Для разнообразия попробуйте добавить в фарш любимые специи или зелень.

  • Соус: если предпочитаете более насыщенный вкус, используйте томатный соус с добавлением чеснока и базилика.

  • Сыр: выбор сыра влияет на вкус блюда. Полутвёрдые сыры, такие как гауда или чеддер, придадут кремовую текстуру и аппетитную корочку.

Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и богатый вкус, делая его отличным выбором для повседневного меню.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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