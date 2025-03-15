Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курила с 13 лет: Дарья Клюкина рассказала, что помогло ей избавиться от зависимости
Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения
Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"

Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса

4:30
Еда

Вы знали, что каждый десятый человек в мире отказывается от животного белка? Движение "Meatless Monday", призывающее не употреблять мясо по понедельникам, набирает популярность в США, Канаде и Израиле. Если вы хотите разнообразить свой рацион и добавить больше растительных продуктов, немясные котлеты станут отличным выбором.

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Из чего приготовить немясные котлеты

Основой для таких котлет могут служить практически любые овощи, крупы, бобовые и даже грибы. Комбинируя капусту, лук, рис, пшено, чечевицу или фасоль, можно создать разнообразные вкусовые сочетания из доступных и недорогих продуктов.

Приготовление фарша

Для начала овощи и грибы подвергаются тепловой обработке, а крупы и бобовые отвариваются до готовности. Нут, фасоль и горох рекомендуется замачивать в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем все ингредиенты измельчаются ножом, в ступке, блендером или пропускаются через мясорубку.

Для связывания компонентов можно добавить яйцо, манку или измельченные сухари, а также специи по вкусу. После тщательного перемешивания формируются котлеты, которые обваливаются в панировке или выкладываются на сковороду ложкой без нее.

Способы приготовления: сковорода или духовка

При жарке котлет на сковороде важно хорошо разогреть ее и использовать достаточное количество масла для образования хрустящей корочки. Излишки жира можно удалить бумажными полотенцами. Овощные котлеты особенно хорошо сочетаются с топленым или ореховым маслом, но подойдут и другие виды по вашему вкусу.

При запекании котлеты можно слегка смазать маслом с помощью кулинарной кисти, что сделает блюдо менее калорийным. Духовку следует разогреть до 180-190 °C, а в конце приготовления подрумянить котлеты под грилем для получения золотистой корочки.

Травы и специи для обогащения вкуса

Добавление различных специй и трав поможет улучшить вкус немясных котлет. Мелко нарезанная зелень, яблоко или апельсиновая цедра придадут свежесть блюду. К овощным котлетам отлично подходят куркума, имбирь, черный перец и паприка, а в бобовые можно добавить зиру, карри или острую корейскую пасту кочхуджан. Экспериментируйте с добавками, чтобы найти идеальное сочетание по вашему вкусу.

Подача немясных котлет

Обычно такие котлеты подают с салатом из свежих овощей и зелени, а также с хлебом и соусом. К бобовым котлетам прекрасно подходит сметана или густой йогурт, к овощным — грибной или сырный соус, томатная сальса или дзадзыки. Даже обычная горчица или майонез могут стать отличным дополнением.

Рецепты немясных котлет

  • Котлеты из свежей капусты с картофелем: сочетание капусты и картофеля создает нежный вкус, особенно в сочетании со сметаной и легким овощным салатом.

  • Котлеты из гороха с мятным чатни: сытные гороховые котлеты прекрасно гармонируют с освежающим мятным соусом.

  • Свекольные котлеты с изюмом: необычное сочетание сладости изюма и землистого вкуса свеклы делает эти котлеты уникальными.

  • Кукурузные котлеты: сладковатые и хрустящие, они станут отличным вариантом для легкого обеда или ужина.

  • Котлеты из баклажанов и кабачков с творогом: нежные и пышные, с добавлением творога для кремовой текстуры.

  • Морковные котлеты с пшеном: сладость моркови и насыщенность пшена создают гармоничный вкус.

  • Котлеты из цветной капусты: легкие и воздушные, идеальны для тех, кто ищет низкокалорийные варианты.

  • Картофельные котлеты с грибами: классическое сочетание картофеля и грибов в новом формате.

  • Котлеты из чечевицы с оливками: пикантные и сытные, благодаря добавлению оливок.

  • Котлеты из нута: богатые белком и с ореховым привкусом, они понравятся любителям восточной кухни.

Попробуйте эти рецепты, чтобы открыть для себя разнообразие вкусов немясных котлет и найти свои любимые сочетания.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Авто
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Амфибия, которая регенерирует любые органы, оказалась на грани исчезновения
Чумаков ошеломлён: Зайцева превзошла саму Селин Дион в шоу Один в один
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.