Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса

4:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы знали, что каждый десятый человек в мире отказывается от животного белка? Движение "Meatless Monday", призывающее не употреблять мясо по понедельникам, набирает популярность в США, Канаде и Израиле. Если вы хотите разнообразить свой рацион и добавить больше растительных продуктов, немясные котлеты станут отличным выбором.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Из чего приготовить немясные котлеты

Основой для таких котлет могут служить практически любые овощи, крупы, бобовые и даже грибы. Комбинируя капусту, лук, рис, пшено, чечевицу или фасоль, можно создать разнообразные вкусовые сочетания из доступных и недорогих продуктов.​

Приготовление фарша

Для начала овощи и грибы подвергаются тепловой обработке, а крупы и бобовые отвариваются до готовности. Нут, фасоль и горох рекомендуется замачивать в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем все ингредиенты измельчаются ножом, в ступке, блендером или пропускаются через мясорубку.

Для связывания компонентов можно добавить яйцо, манку или измельченные сухари, а также специи по вкусу. После тщательного перемешивания формируются котлеты, которые обваливаются в панировке или выкладываются на сковороду ложкой без нее.​

Способы приготовления: сковорода или духовка

При жарке котлет на сковороде важно хорошо разогреть ее и использовать достаточное количество масла для образования хрустящей корочки. Излишки жира можно удалить бумажными полотенцами. Овощные котлеты особенно хорошо сочетаются с топленым или ореховым маслом, но подойдут и другие виды по вашему вкусу.

При запекании котлеты можно слегка смазать маслом с помощью кулинарной кисти, что сделает блюдо менее калорийным. Духовку следует разогреть до 180-190 °C, а в конце приготовления подрумянить котлеты под грилем для получения золотистой корочки.

Травы и специи для обогащения вкуса

Добавление различных специй и трав поможет улучшить вкус немясных котлет. Мелко нарезанная зелень, яблоко или апельсиновая цедра придадут свежесть блюду. К овощным котлетам отлично подходят куркума, имбирь, черный перец и паприка, а в бобовые можно добавить зиру, карри или острую корейскую пасту кочхуджан. Экспериментируйте с добавками, чтобы найти идеальное сочетание по вашему вкусу.​

Подача немясных котлет

Обычно такие котлеты подают с салатом из свежих овощей и зелени, а также с хлебом и соусом. К бобовым котлетам прекрасно подходит сметана или густой йогурт, к овощным — грибной или сырный соус, томатная сальса или дзадзыки. Даже обычная горчица или майонез могут стать отличным дополнением.

Рецепты немясных котлет

Котлеты из свежей капусты с картофелем: сочетание капусты и картофеля создает нежный вкус, особенно в сочетании со сметаной и легким овощным салатом.​

Котлеты из гороха с мятным чатни: сытные гороховые котлеты прекрасно гармонируют с освежающим мятным соусом.​

Свекольные котлеты с изюмом: необычное сочетание сладости изюма и землистого вкуса свеклы делает эти котлеты уникальными.​

Кукурузные котлеты: сладковатые и хрустящие, они станут отличным вариантом для легкого обеда или ужина.​

Котлеты из баклажанов и кабачков с творогом: нежные и пышные, с добавлением творога для кремовой текстуры.​

Морковные котлеты с пшеном: сладость моркови и насыщенность пшена создают гармоничный вкус.​

Котлеты из цветной капусты: легкие и воздушные, идеальны для тех, кто ищет низкокалорийные варианты.​

Картофельные котлеты с грибами: классическое сочетание картофеля и грибов в новом формате.​

Котлеты из чечевицы с оливками: пикантные и сытные, благодаря добавлению оливок.​

Котлеты из нута: богатые белком и с ореховым привкусом, они понравятся любителям восточной кухни.​

Попробуйте эти рецепты, чтобы открыть для себя разнообразие вкусов немясных котлет и найти свои любимые сочетания.​

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

