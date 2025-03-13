Никакого сухого филе: этот рецепт делает курицу сочной и тающей во рту

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда самые простые ингредиенты превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Курица и лук — кажется, что может быть обыденнее? Но стоит немного изменить способ приготовления — и перед вами блюдо с богатым вкусом, нежной текстурой и сочностью, которая может поспорить с ресторанными изысками.

Фото: freepik курица с грибами

Готовим из доступных продуктов

Для рецепта потребуется:

1 кг курицы (подойдут крылья, бедра или филе);

3-4 средних луковицы (чем больше лука, тем насыщеннее вкус);

соль, перец, специи — по вкусу;

немного растительного масла для жарки;

1\2 ч. ложки пищевой соды.

Волшебное превращение

Кусочки курицы обжаривают на сковороде до аппетитной золотистой корочки. После этого снимают и дают мясу немного "отдохнуть". Лук нарезают полукольцами и отправляют в ту же сковороду, где остался аромат курицы. Обжаривают около пяти минут. Добавляют соду — и начинается настоящее волшебство: лук превращается в густой, насыщенный соус с карамельными нотками. Курицу возвращают обратно, приправляют, накрывают крышкой и томят 10-15 минут.

Нежность в каждой ложке

На выходе — мягкое, пропитанное ароматами мясо с хрустящей корочкой и густой подливой. Особенно хорош этот рецепт для куриного филе: оно сохраняет сочность и буквально тает во рту.

Подавайте горячим — с хлебом, рисом или картофельным пюре. Главное, не забудьте собрать каждую каплю этого потрясающего соуса!

Простота, быстрота, гениальность — вот рецепт настоящей домашней легенды.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

