Никакого сухого филе: этот рецепт делает курицу сочной и тающей во рту

Иногда самые простые ингредиенты превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Курица и лук — кажется, что может быть обыденнее? Но стоит немного изменить способ приготовления — и перед вами блюдо с богатым вкусом, нежной текстурой и сочностью, которая может поспорить с ресторанными изысками.
Для рецепта потребуется:
На выходе — мягкое, пропитанное ароматами мясо с хрустящей корочкой и густой подливой. Особенно хорош этот рецепт для куриного филе: оно сохраняет сочность и буквально тает во рту.
Подавайте горячим — с хлебом, рисом или картофельным пюре. Главное, не забудьте собрать каждую каплю этого потрясающего соуса!
Простота, быстрота, гениальность — вот рецепт настоящей домашней легенды.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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