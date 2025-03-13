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Никакого сухого филе: этот рецепт делает курицу сочной и тающей во рту

1:47
Еда

Иногда самые простые ингредиенты превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Курица и лук — кажется, что может быть обыденнее? Но стоит немного изменить способ приготовления — и перед вами блюдо с богатым вкусом, нежной текстурой и сочностью, которая может поспорить с ресторанными изысками.

курица с грибами
Фото: freepik
курица с грибами

Готовим из доступных продуктов

Для рецепта потребуется:

  • 1 кг курицы (подойдут крылья, бедра или филе);
  • 3-4 средних луковицы (чем больше лука, тем насыщеннее вкус);
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • немного растительного масла для жарки;
  • 1\2 ч. ложки пищевой соды.

Волшебное превращение

  1. Кусочки курицы обжаривают на сковороде до аппетитной золотистой корочки. После этого снимают и дают мясу немного "отдохнуть".
  2. Лук нарезают полукольцами и отправляют в ту же сковороду, где остался аромат курицы. Обжаривают около пяти минут.
  3. Добавляют соду — и начинается настоящее волшебство: лук превращается в густой, насыщенный соус с карамельными нотками.
  4. Курицу возвращают обратно, приправляют, накрывают крышкой и томят 10-15 минут.

Нежность в каждой ложке

На выходе — мягкое, пропитанное ароматами мясо с хрустящей корочкой и густой подливой. Особенно хорош этот рецепт для куриного филе: оно сохраняет сочность и буквально тает во рту.

Подавайте горячим — с хлебом, рисом или картофельным пюре. Главное, не забудьте собрать каждую каплю этого потрясающего соуса!

Простота, быстрота, гениальность — вот рецепт настоящей домашней легенды.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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