Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью

3:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите есть рыбу каждый день, не тратя много денег, замороженный хек — отличный выбор. Это одна из самых популярных рыб в Испании, с ежегодными продажами около 40 000 тонн. Его успех объясняется тремя ключевыми факторами: доступной ценой, высокими питательными свойствами и универсальностью в кулинарии. При средней стоимости около 10 евро за килограмм он является хорошей альтернативой свежему хеку, не уступая ему в качестве.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыба

Гарантированное качество: исследование 20 образцов

Для оценки качества замороженного хека на рынке было проведено исследование 20 различных продуктов в виде филе и стейков. Среди них 14 образцов были выловлены у берегов Африки (капский хек), а 6 — в водах южной Атлантики (аргентинский хек). Результаты оказались очень положительными: не выявлено следов загрязняющих веществ, ненужных добавок или паразитов, что подтверждает высокую безопасность продукта.

Питательная ценность: почему стоит выбрать хек

Замороженный хек отличается высоким содержанием белка (от 15% до 17%), что сопоставимо с мясом, и низким уровнем жира (всего 2%-4%). Еще одно преимущество — минимальное содержание соли (от 0,32% до 0,47%), что делает его идеальным для людей, придерживающихся бессолевой диеты или заботящихся о здоровье сердца.

Удобство и безопасность в приготовлении

Одним из главных плюсов этой рыбы является удобство: филе и стейки продаются уже очищенными, без костей и чешуи, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет быстро приготовить полезную пищу, а также для детей и пожилых людей. Анализ показал, что большинство исследованных образцов имело отличный внешний вид, лишь в редких случаях наблюдались следы окисления или небольшие остатки кожи.

Различия между брендами

Стоит учитывать, что размеры кусочков могут варьироваться в зависимости от марки. В филе вес колеблется от 53 граммов (Nós) до 127 граммов (Mari Marinera, Dia), а в стейках — от 65 граммов (Ocean Sea, Lidl) до 160 граммов (Auchan). Желательно, чтобы производители, такие как Auchan, Aldi и Hacendado, обеспечивали большую однородность размеров.

Анализ свежести и безопасности

Химические тесты подтвердили, что все образцы соответствуют стандартам свежести. Уровень ртути оказался очень низким — менее 0,2 мг/кг, что значительно ниже допустимой нормы в 0,5 мг/кг. Также обнадеживает полное отсутствие опасного паразита анизакиса, что гарантирует 100% безопасность продукта.

Оценка на дегустации

Помимо лабораторных исследований, группа экспертов оценила вкус, запах и консистенцию замороженного хека. Лучшее качество среди филе показал бренд Aldi, а среди стейков — Hacendado. Наименее оцененными оказались филе Delfino и стейки Pereira.

Разумный выбор

Замороженный хек — это отличное решение для тех, кто ищет полезную, удобную и доступную по цене рыбу. Благодаря широкому выбору на рынке можно подобрать продукт в зависимости от происхождения, размера кусочков и отзывов покупателей. Доступный и вкусный способ добавить больше рыбы в рацион без лишних хлопот.

Уточнения

Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).

