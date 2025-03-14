Весенний детокс: откажитесь от этих 5 продуктов ради здоровья печени

Весной наш организм нуждается в особом подходе к питанию, поскольку его потребности меняются в соответствии с природными циклами. Традиционная китайская медицина объясняет это тем, что весна — время пробуждения и обновления, когда организм начинает работать иначе, чем в холодное время года. На сайте scottsdalefamilyacupuncture.com можно найти полезные рекомендации по питанию в этот период.
Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой.
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Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.