Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике

Весенний детокс: откажитесь от этих 5 продуктов ради здоровья печени

Еда

Весной наш организм нуждается в особом подходе к питанию, поскольку его потребности меняются в соответствии с природными циклами. Традиционная китайская медицина объясняет это тем, что весна — время пробуждения и обновления, когда организм начинает работать иначе, чем в холодное время года. На сайте scottsdalefamilyacupuncture.com можно найти полезные рекомендации по питанию в этот период.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тирамису
  1. Тяжелая и жирная пища. Зимой тяжелая и жирная пища помогает организму согреваться, но весной она может вызвать чувство тяжести и усталости. Постарайтесь избегать слишком жирных блюд, особенно жареных, чтобы не перегружать печень.
  2. Обработанные продукты. Продукты, подвергшиеся интенсивной обработке, содержат много сахара и консервантов, что может негативно сказаться на пищеварении и иммунитете. Весной лучше отказаться от сладких напитков и закусок в пользу более натуральных продуктов.
  3. Острая пища. Чрезмерное употребление острой пищи может вызвать перегрев организма, который весной уже не требует такого количества тепла. Если у вас есть воспалительные процессы, лучше ограничить острые блюда, такие как перец чили.
  4. Алкоголь и кофеин. Злоупотребление алкоголем и кофеином может нарушить естественные процессы очищения печени весной. Вместо этого отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам, чаю, лимонаду и фруктовым сокам, которые помогут поддерживать водный баланс и улучшат работу печени.
  5. Холодная еда и напитки. Употребление холодной пищи и напитков весной может негативно сказаться на пищеварении. Перед тем как съесть или выпить что-то из холодильника, дайте продуктам немного нагреться до комнатной температуры.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
 

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
 

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Курская авантюра ВСУ: 70 тысяч погибших и путь в никуда — западные эксперты шокированы итогами Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать
Курская авантюра ВСУ: 70 тысяч погибших и путь в никуда — западные эксперты шокированы итогами
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.