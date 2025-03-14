Весенний детокс: откажитесь от этих 5 продуктов ради здоровья печени

Весной наш организм нуждается в особом подходе к питанию, поскольку его потребности меняются в соответствии с природными циклами. Традиционная китайская медицина объясняет это тем, что весна — время пробуждения и обновления, когда организм начинает работать иначе, чем в холодное время года. На сайте scottsdalefamilyacupuncture.com можно найти полезные рекомендации по питанию в этот период.

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Тяжелая и жирная пища. Зимой тяжелая и жирная пища помогает организму согреваться, но весной она может вызвать чувство тяжести и усталости. Постарайтесь избегать слишком жирных блюд, особенно жареных, чтобы не перегружать печень. Обработанные продукты. Продукты, подвергшиеся интенсивной обработке, содержат много сахара и консервантов, что может негативно сказаться на пищеварении и иммунитете. Весной лучше отказаться от сладких напитков и закусок в пользу более натуральных продуктов. Острая пища. Чрезмерное употребление острой пищи может вызвать перегрев организма, который весной уже не требует такого количества тепла. Если у вас есть воспалительные процессы, лучше ограничить острые блюда, такие как перец чили. Алкоголь и кофеин. Злоупотребление алкоголем и кофеином может нарушить естественные процессы очищения печени весной. Вместо этого отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам, чаю, лимонаду и фруктовым сокам, которые помогут поддерживать водный баланс и улучшат работу печени. Холодная еда и напитки. Употребление холодной пищи и напитков весной может негативно сказаться на пищеварении. Перед тем как съесть или выпить что-то из холодильника, дайте продуктам немного нагреться до комнатной температуры.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.





Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.





Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой.

