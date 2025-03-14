Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?

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Европейская мерлуза и северная путассу — два представителя семейства мерлузовых, внешне схожие, но имеющие свои особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Tkachenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Путассу

Европейская мерлуза (Merluccius merluccius) отличается большей длиной и утончённым телосложением по сравнению с обычной мерлузой. Её серебристая кожа с лёгким сероватым оттенком и крупная голова придают ей особый шарм. Обитает эта рыба в глубоких водах Эгейского и Ионического морей, где его ловят для кулинарных изысков. Мясо европейской мерлузы славится своей нежностью и утончённым вкусом, что делает его идеальным для жарки и приготовления супов, сообщает греческое издание Sportime.

Северная путассу (Micromesistius poutassou), также известная как синий хек, меньше по размеру и имеет более вытянутое и тонкое тело. Её тёмно-серая или серебристо-серая окраска с голубыми отливами на боках придаёт ей элегантный вид. Северная путассу обитает на больших глубинах, до 1000 метров, и отличается доступной ценой и мягким вкусом. Его часто используют в кулинарии для жарки и копчения, что делает эту рыбу популярным выбором для массового потребления.

Европейская мерлуза обладает более насыщенным ароматом и плотной текстурой, что делает её желанным гостем на столах гурманов. Северная путассу, напротив, дешевле и часто используется в массовом питании благодаря своей доступности и мягкому мясу. В рыбной таверне, если вам предложат "европейскую мерлузу", будьте готовы к тому, что это может быть северная путассу, так как внешне они очень похожи, но последняя обычно дешевле.

Несмотря на внешнюю схожесть, европейская мерлуза и северная путассу имеют свои отличительные черты. У северной путассу более крупные глаза и тонкий хвост, тогда как европейская мерлуза отличается более полным телом и единой хребтиной. Кроме того, при жарке северная путассу может быть более подвержена развариванию из-за мягкости своего мяса.

Уточнения

Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).



Се́верная путассу́ (лат. Micromesistius poutassou) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

