Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника вымерзла после зимы? Есть шанс её спасти
Весенний детокс: откажитесь от этих 5 продуктов ради здоровья печени
Программируемый хаос: как ИИ может устроить мир, в котором не хочется жить
Стресс и кожа: как антистрессовая косметика меняет правила игры
Борьба с мошенниками продолжается! Банки предлагают заморозку подозрительных переводов
Не просто мебель: как выбрать кухонный стол, чтобы он прослужил годы
Этот спорт заменит антидепрессанты: какие упражнения помогут справиться со стрессом?
Алёна Водонаева эмоционально отчитала горе-матерей: зачем вы рожаете?
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину

Раскрыт секрет подмены: дорогая европейская мерлуза или дешёвая северная путассу — как не ошибиться?

2:15
Еда

Европейская мерлуза и северная путассу — два представителя семейства мерлузовых, внешне схожие, но имеющие свои особенности.

Путассу
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Tkachenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Путассу

Европейская мерлуза (Merluccius merluccius) отличается большей длиной и утончённым телосложением по сравнению с обычной мерлузой. Её серебристая кожа с лёгким сероватым оттенком и крупная голова придают ей особый шарм. Обитает эта рыба в глубоких водах Эгейского и Ионического морей, где его ловят для кулинарных изысков. Мясо европейской мерлузы славится своей нежностью и утончённым вкусом, что делает его идеальным для жарки и приготовления супов, сообщает греческое издание Sportime.

Северная путассу (Micromesistius poutassou), также известная как синий хек, меньше по размеру и имеет более вытянутое и тонкое тело. Её тёмно-серая или серебристо-серая окраска с голубыми отливами на боках придаёт ей элегантный вид. Северная путассу обитает на больших глубинах, до 1000 метров, и отличается доступной ценой и мягким вкусом. Его часто используют в кулинарии для жарки и копчения, что делает эту рыбу популярным выбором для массового потребления.

Европейская мерлуза обладает более насыщенным ароматом и плотной текстурой, что делает её желанным гостем на столах гурманов. Северная путассу, напротив, дешевле и часто используется в массовом питании благодаря своей доступности и мягкому мясу. В рыбной таверне, если вам предложат "европейскую мерлузу", будьте готовы к тому, что это может быть северная путассу, так как внешне они очень похожи, но последняя обычно дешевле.

Несмотря на внешнюю схожесть, европейская мерлуза и северная путассу имеют свои отличительные черты. У северной путассу более крупные глаза и тонкий хвост, тогда как европейская мерлуза отличается более полным телом и единой хребтиной. Кроме того, при жарке северная путассу может быть более подвержена развариванию из-за мягкости своего мяса.

Уточнения

Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae). 

Се́верная путассу́ (лат. Micromesistius poutassou) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Популярное
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!

Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Клубника вымерзла после зимы? Есть шанс её спасти
Весенний детокс: откажитесь от этих 5 продуктов ради здоровья печени
Программируемый хаос: как ИИ может устроить мир, в котором не хочется жить
Стресс и кожа: как антистрессовая косметика меняет правила игры
Борьба с мошенниками продолжается! Банки предлагают заморозку подозрительных переводов
Не просто мебель: как выбрать кухонный стол, чтобы он прослужил годы
Этот спорт заменит антидепрессанты: какие упражнения помогут справиться со стрессом?
Алёна Водонаева эмоционально отчитала горе-матерей: зачем вы рожаете?
Рак лёгких атакует даже некурящих: учёные раскрыли шокирующую причину
Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.