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"Пассажирский" салат с изюминкой: добавьте этот ингредиент, и семья в восторге

1:27
Еда

Салат "Пассажирский" — пример блюда, которое прочно закрепилось в кулинарной истории. Его подают на домашних застольях, но мало кто знает, что его история началась в вагонах-ресторанах. Пассажиры быстро оценили удачное сочетание печени, овощей и соленых огурцов, а рецепт распространился далеко за пределы железных дорог.

Салат
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Основные ингредиенты салата просты и доступны: печень, морковь, лук, соленые огурцы. Их обжаривают, перемешивают с майонезом — получается сытно и без лишних сложностей. Некоторые хозяйки добавляют зеленый горошек для свежести, но есть альтернатива, которая кардинально меняет вкус блюда.

Секрет кроется в обычных куриных яйцах

Достаточно добавить одно-два яйца, сваренных вкрутую и мелко нарезанных, чтобы салат приобрел совершенно новое звучание. Они придают блюду нежность, уравновешивают соленость огурцов и делают текстуру более насыщенной. Главное — вмешивать яйца в салат перед самой подачей, чтобы сохранить их вкус ярким.

Попробуйте этот вариант — даже те, кто раньше не был поклонником "Пассажирского", оценят его по-новому. Всего одна деталь, и привычное блюдо превращается в достойное украшение праздничного стола. Иногда именно в таких нюансах и скрывается настоящая кулинарная магия.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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