Каких-то 30 минут — и огурцы не узнать: вот что делает с ними соль, если применить этот кулинарный лайфхак

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Огурец — это простой и доступный овощ, который обладает множеством полезных свойств. Его можно использовать в различных блюдах, а приготовление занимает всего несколько минут. Однако существует несколько нюансов, которые могут улучшить вкус и текстуру огурца.

Фото: flickr.com by Youjin Seo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ломтики огурца

Одна из распространённых ошибок — это не удаление семян перед употреблением. Семена огурца содержат много влаги, которая выделяется при контакте с воздухом. Это может привести к тому, что нарезанный огурец станет водянистым и менее вкусным.

Чтобы избежать этой проблемы, можно воспользоваться двумя методами: сливом огуречного сока и добавлением соли. Эти способы помогут сохранить хрусткость огурца даже после нарезки. Соль вытягивает лишнюю влагу, не пересушивая овощ. Это позволяет салату или другим блюдам, в которые добавлен огурец, сохранить свою текстуру и вкус.

Для более профессиональной обработки огурцов можно использовать следующий метод: посыпать нарезанные огурцы небольшим количеством соли, оставить на 30 минут, а затем удалить лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. Этот способ поможет сделать огурцы более хрустящими и ароматными.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

