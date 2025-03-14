Одна банка сардин и рис: котлеты, от которых невозможно оторваться — раскрываем секретный рецепт

Котлеты из риса с сардинами — сытное и необычное блюдо, которое удивит и однозначно порадует вас своим вкусом.
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению:
Эти котлеты великолепно сочетаются с любым гарниром, но особенно вкусны без него. Подавайте их горячими, украсив сметаной или соусом по вашему выбору. Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
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