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Одна банка сардин и рис: котлеты, от которых невозможно оторваться — раскрываем секретный рецепт

1:20
Еда

Котлеты из риса с сардинами — сытное и необычное блюдо, которое удивит и однозначно порадует вас своим вкусом.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты:

  • Лук — 2 шт.
  • Подсолнечное масло — для жарки.
  • Консервированные сардины — 1 банка.
  • Вареный рис — 250 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — для панировки.

Инструкция по приготовлению:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.
  2. Откройте банку с сардинами, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Переложите сардины в глубокую миску.
  3. Добавьте к сардинам обжаренный лук и тщательно перемешайте.
  4. В получившуюся смесь добавьте готовый рис, вбейте яйцо и снова перемешайте до получения однородной консистенции. Оставьте на 15 минут в холодильнике.
  5. Сформируйте котлеты из полученной массы и обваляйте их в муке.
  6. Жарьте котлеты на подсолнечном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти котлеты великолепно сочетаются с любым гарниром, но особенно вкусны без него. Подавайте их горячими, украсив сметаной или соусом по вашему выбору. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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