Одна банка сардин и рис: котлеты, от которых невозможно оторваться — раскрываем секретный рецепт

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из риса с сардинами — сытное и необычное блюдо, которое удивит и однозначно порадует вас своим вкусом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты:

Лук — 2 шт.

Подсолнечное масло — для жарки.

Консервированные сардины — 1 банка.

Вареный рис — 250 г.

Яйцо — 1 шт.

Мука — для панировки.

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки. Откройте банку с сардинами, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Переложите сардины в глубокую миску. Добавьте к сардинам обжаренный лук и тщательно перемешайте. В получившуюся смесь добавьте готовый рис, вбейте яйцо и снова перемешайте до получения однородной консистенции. Оставьте на 15 минут в холодильнике. Сформируйте котлеты из полученной массы и обваляйте их в муке. Жарьте котлеты на подсолнечном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти котлеты великолепно сочетаются с любым гарниром, но особенно вкусны без него. Подавайте их горячими, украсив сметаной или соусом по вашему выбору. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

