Эти 9 ошибок на завтрак лишают вас энергии и здоровья: проверьте себя!

Привычки утреннего приема пищи у всех разные: одни любят долго и основательно завтракать, другие предпочитают обходиться без него. Однако некоторые распространенные подходы к завтраку могут быть не такими полезными, как кажется на первый взгляд, утверждает венгерское издание Meglepetes.
Ошибка 1. Слишком сладкие хлопья
Многие готовые мюсли и каши содержат большое количество сахара и консервантов. Хотя такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови и дают кратковременное чувство сытости, они не обеспечивают длительного эффекта.
Ошибка 2: Фруктовый йогурт с добавленным сахаром
Многие фруктовые йогурты содержат много сахара, а их вкус часто достигается за счет искусственных ароматизаторов.
Ошибка 3: Недостаток времени на завтрак
В современном ритме жизни многие предпочитают завтракать на ходу, что приводит к нездоровому выбору еды.
Ошибка 4: Ежедневное употребление соков и смузи
Соки и смузи кажутся полезными благодаря высокому содержанию витаминов, но на самом деле они часто содержат меньше питательных веществ, чем свежие фрукты и овощи. Кроме того, они могут быстро повышать уровень сахара в крови.
Ошибка 5: Сладкие и калорийные завтраки
Круассаны, пончики и шоколадные пирожные содержат много сахара и вредных жиров. Они могут быть приятным дополнением к завтраку, но не должны становиться его основой.
Ошибка 6: Пропуск завтрака
Некоторые люди считают, что пропуск завтрака помогает им похудеть. Однако исследования показывают, что это может увеличить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Ошибка 7: Недостаток овощей и фруктов в рационе
Взрослому человеку рекомендуется съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Начать стоит с завтрака.
Ошибка 8: Недостаток клетчатки
Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, регуляции уровня сахара в крови и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ошибка 9: Мясное ассорти и переработанное мясо на завтрак
Обработанное мясо, такое как колбаса или бекон, может увеличить риск развития рака толстой кишки. Поэтому стоит сократить его потребление.
Внимание к этим деталям поможет вам начать день с пользой для здоровья и энергии!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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