Эти 9 ошибок на завтрак лишают вас энергии и здоровья: проверьте себя!

4:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Привычки утреннего приема пищи у всех разные: одни любят долго и основательно завтракать, другие предпочитают обходиться без него. Однако некоторые распространенные подходы к завтраку могут быть не такими полезными, как кажется на первый взгляд, утверждает венгерское издание Meglepetes.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Ошибка 1. Слишком сладкие хлопья

Многие готовые мюсли и каши содержат большое количество сахара и консервантов. Хотя такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови и дают кратковременное чувство сытости, они не обеспечивают длительного эффекта.

Как исправить: выбирайте мюсли без добавленного сахара, с цельными зернами, семенами и орехами. Добавьте свежие фрукты, чтобы сделать завтрак более питательным и сытным.

Ошибка 2: Фруктовый йогурт с добавленным сахаром

Многие фруктовые йогурты содержат много сахара, а их вкус часто достигается за счет искусственных ароматизаторов.

Как исправить: сделайте свой йогурт самостоятельно, смешав натуральный йогурт с фруктами. Это позволит контролировать количество сахара и улучшить вкус.

Ошибка 3: Недостаток времени на завтрак

В современном ритме жизни многие предпочитают завтракать на ходу, что приводит к нездоровому выбору еды.

Как исправить: планируйте завтрак заранее. Например, можно приготовить полезные мюсли или кашу с вечера. Это сэкономит время утром и обеспечит здоровый старт дня.

Ошибка 4: Ежедневное употребление соков и смузи

Соки и смузи кажутся полезными благодаря высокому содержанию витаминов, но на самом деле они часто содержат меньше питательных веществ, чем свежие фрукты и овощи. Кроме того, они могут быстро повышать уровень сахара в крови.

Как исправить: отдавайте предпочтение цельным фруктам и овощам. Они содержат больше клетчатки и полезных веществ, которые необходимы для здоровья.

Ошибка 5: Сладкие и калорийные завтраки

Круассаны, пончики и шоколадные пирожные содержат много сахара и вредных жиров. Они могут быть приятным дополнением к завтраку, но не должны становиться его основой.

Как исправить: замените такие продукты на цельнозерновой хлеб или хлебцы с овощами, например, с огурцами или помидорами. Это сделает завтрак более полезным и сытным.

Ошибка 6: Пропуск завтрака

Некоторые люди считают, что пропуск завтрака помогает им похудеть. Однако исследования показывают, что это может увеличить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Как исправить: если утром нет аппетита, приготовьте легкий и полезный перекус, например, фрукты, орехи или йогурт. Это поможет избежать переедания в течение дня.

Ошибка 7: Недостаток овощей и фруктов в рационе

Взрослому человеку рекомендуется съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Начать стоит с завтрака.

Как исправить: добавляйте свежие фрукты к овсянке, йогурту или омлету. Это сделает завтрак более разнообразным и полезным.

Ошибка 8: Недостаток клетчатки

Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, регуляции уровня сахара в крови и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как исправить: включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб, бобовые и орехи.

Ошибка 9: Мясное ассорти и переработанное мясо на завтрак

Обработанное мясо, такое как колбаса или бекон, может увеличить риск развития рака толстой кишки. Поэтому стоит сократить его потребление.

Как исправить: заменяйте мясные продукты на растительные альтернативы, такие как тофу, хумус, творог или ореховая паста. Они станут отличным дополнением к вашему завтраку.

Внимание к этим деталям поможет вам начать день с пользой для здоровья и энергии!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

