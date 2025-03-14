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Готовьте сразу два противня: когда картошка с колбасой соединяются в духовке, остановиться невозможно

2:57
Еда

Представьте себе уютный вечер, когда хочется побаловать себя и близких чем-то вкусным, но при этом не тратить много времени на приготовление. Идеальным решением станет запечённая в духовке картошка с колбасой и сыром. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, который порадует каждого за вашим столом.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Ингредиенты

  • Картофель — 700 г
  • Варено-копчёная колбаса (например, сервелат) — 200 г
  • Полутвёрдый сыр — 150 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 70 мл
  • Прованские травы, паприка, чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Ароматное масло: в оливковое масло добавьте прованские травы, паприку, чёрный перец и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться.

  2. Подготовка овощей: картофель можно использовать с кожурой, тщательно промыв его, или очистить по желанию. Нарежьте клубни тонкими ломтиками толщиной 2-3 мм. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.

  3. Подготовка колбасы и сыра: колбасу нарежьте ломтиками толщиной, аналогичной картофелю, и разделите на две равные части. Сыр натрите на средней тёрке.

  4. Сборка блюда: смажьте форму для запекания ароматным маслом. Выложите на дно слой лука. Сверху разместите ломтики картофеля внахлёст, чтобы полностью покрыть лук. Смажьте этот слой ароматным маслом.

  5. Добавление колбасы: на слой картофеля выложите половину нарезанной колбасы. Затем снова слой картофеля, смазанный маслом, и оставшуюся колбасу. Завершите оставшимся картофелем, каждый слой смазывая маслом.

  6. Запекание: накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 140-150 °C духовку на 1,5 часа. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 30 минут. Если сыр не подрумянился, можно включить гриль на 5-7 минут для образования золотистой корочки.

Советы

  • Если любите остроту, добавьте в ароматное масло немного молотого красного перца или используйте острую колбасу, такую как пепперони или чоризо.

  • Лук можно распределять между слоями картофеля, но если не все гости его предпочитают, лучше оставить его на дне формы в качестве "подушки".

Подавайте запечённую картошку с колбасой горячей, дополнив свежими овощами или лёгким салатом. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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