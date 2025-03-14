Готовьте сразу два противня: когда картошка с колбасой соединяются в духовке, остановиться невозможно

Представьте себе уютный вечер, когда хочется побаловать себя и близких чем-то вкусным, но при этом не тратить много времени на приготовление. Идеальным решением станет запечённая в духовке картошка с колбасой и сыром. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, который порадует каждого за вашим столом.
Ароматное масло: в оливковое масло добавьте прованские травы, паприку, чёрный перец и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться.
Подготовка овощей: картофель можно использовать с кожурой, тщательно промыв его, или очистить по желанию. Нарежьте клубни тонкими ломтиками толщиной 2-3 мм. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.
Подготовка колбасы и сыра: колбасу нарежьте ломтиками толщиной, аналогичной картофелю, и разделите на две равные части. Сыр натрите на средней тёрке.
Сборка блюда: смажьте форму для запекания ароматным маслом. Выложите на дно слой лука. Сверху разместите ломтики картофеля внахлёст, чтобы полностью покрыть лук. Смажьте этот слой ароматным маслом.
Добавление колбасы: на слой картофеля выложите половину нарезанной колбасы. Затем снова слой картофеля, смазанный маслом, и оставшуюся колбасу. Завершите оставшимся картофелем, каждый слой смазывая маслом.
Запекание: накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 140-150 °C духовку на 1,5 часа. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 30 минут. Если сыр не подрумянился, можно включить гриль на 5-7 минут для образования золотистой корочки.
Если любите остроту, добавьте в ароматное масло немного молотого красного перца или используйте острую колбасу, такую как пепперони или чоризо.
Лук можно распределять между слоями картофеля, но если не все гости его предпочитают, лучше оставить его на дне формы в качестве "подушки".
Подавайте запечённую картошку с колбасой горячей, дополнив свежими овощами или лёгким салатом. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями. Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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