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Как приготовить шампиньоны, чтобы они остались белыми и ароматными

1:22
Еда

Шампиньоны — универсальный продукт, который легко готовится и подходит для множества блюд. Они продаются круглый год и не требуют сложной обработки. Однако многие допускают ошибки при приготовлении, из-за которых грибы теряют цвет и аромат. Разберёмся, как готовить шампиньоны правильно!

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Почему важно термически обрабатывать грибы?

Шампиньоны, как и другие грибы, способны впитывать из окружающей среды токсины и вредные вещества. Даже магазинные грибы нужно мыть и подвергать термической обработке, чтобы избавиться от возможных загрязнений.

Как подготовить шампиньоны?

  • Промойте грибы в прохладной воде, удалите корневую часть.
  • Крупные грибы разрежьте на кусочки, мелкие можно варить целиком.
  • Если шампиньоны замороженные, их нужно сначала разморозить, затем промыть и отварить.

Как правильно варить шампиньоны?

  • Опустите грибы в кипящую воду.
  • Варите 10-20 минут (в зависимости от размера).
  • Чтобы грибы остались белыми и аппетитными, добавьте в воду щепотку лимонной кислоты или немного сока лимона.
  • Варите шампиньоны под закрытой крышкой, чтобы сохранить аромат.

Теперь вы знаете, как сделать шампиньоны вкусными, ароматными и красивыми!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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